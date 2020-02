THC-Handballerin Ina Großmann: Wohlfühlen in der Welle

Das Beste zum Schluss. Im Sprung in den Kreis nimmt Ina Großmann das Zuspiel von Emily Bölk auf und veredelt es: 36:19 gegen Mainz. Ihr achter Treffer an diesem Mittwoch vor einer Woche in der Erfurter Riethsporthalle. Ein Abend wie gemalt für die 29-Jährige.

„Wir üben das oft im Training. Wenn es funktioniert, ist es dann natürlich doppelt schön“, sagte Großmann. Nicht nur der Kempa-Trick ließ sie strahlen. So erfolgreich wie gegen Mainz war die Linksaußen in dieser Saison noch nicht. Balsam für die Seele nach oft kürzeren Einsatzzeiten. „Es ist kein Geheimnis, dass einen solche Spiele ein bisschen wachsen lassen und die nächsten Einheiten einfacher werden“, so die Flügelspielerin. So ein Abend, „ja, der tut schon gut“, ergänzte sie. Nach dem weiteren Sieg am Sonntag beim VfL Oldenburg (35:25) freut sie sich nun auf das Wiedersehen in Metzingen.

Beim punktgleichen Vierten und Verfolger kommt heute ein besonders schweres Duell auf sie mit dem THC zu, ehe die Messlatte am Samstag mit dem Duell beim Ersten Dortmund noch einen Tick höher liegt.

„In der Öschhalle zu spielen ist nie angenehm“, sagt Ina Großmann. Vor ihrem Wechsel zum THC im Sommer 2018 trug die Nationalspielerin neun Jahre dazu bei, dass die Konkurrenz die „Tussies“ als unbequeme Gegner einstuft. „Es wird nicht einfach“, steht für die frühere Metzingerin fest. Sie erwartet ein engeres Spiel als in der vergangenen Saison, als die THC-Frauen dort 36:26 gewannen.

Gefährlich sind die Tussies auch wegen ihres schnellen Spiels. Eines, das als Paradedisziplin des Thüringer HC galt, aber ins Stocken geraten ist. Selten stachen Konter in dieser Saison so gut wie gegen Mainz, bei denen sich insbesondere Ina Großmann in ihrem Element fühlt. Mehr als die Hälfte ihrer acht Tore resultierten aus Gegenstößen.

„Gut gemacht, Ina“, gab es von Trainer Herbert Müller noch ein Extra-Lob für die flinke Außen. Ob erste Welle, oder zweite. „Das ist mein Spiel“, weiß sie und hadert damit, dass es in dieser Serie nicht so recht gelingen will. „Wir tun uns verdammt schwer und schaffen es nicht, in unser Tempospiel zu kommen“, erklärt Großmann.

Der wenn auch klare Sieg in Oldenburg bildete ein Spiegelbild der Saison. Mit der Angriffsleistung konnte der Dritte einerseits zufrieden sein, andererseits muss er sich seine Treffer meist hart erarbeiten. Das kostet Kraft, die der THC im Meisterschaftskampf gerade auch gegen Top-Mannschaften wie Metzingen und besonders Dortmund braucht. Für die Abwehr, vor allem auch für schnelle Tore, für einfache.

Handballerin des Jahres:

Emily Bölk ist Handballerin des Jahres. Die Rückraumspielerin des Thüringer HC setzte sich bei der von der Handballwoche durchgeführten Publikumswahl durch. Die 21-Jährige gewann bei ihrem zweiten Sieg in Serie vor Dinah Eckerle und Kim Naidzinavicus (beide SG BBM Bietigheim). Bei den Männern gewann Timo Kastening von der TSV Hannover-Burgdorf.

TuS Metzingen – Thüringer HC, Mittwoch, 19.30 Uhr, Öschhalle