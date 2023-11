THC-Handballerinnen im Turbogang in die WM-Pause

Bad Langensalza. Im letzten Bundesliga-Spiel vor Weihachten verzücken die Handballerinnen des THC ihre Fans mit sehenswertem wie torreichem Spiel.

Die Handballerinen des Thüringer HC haben die erste Etappe der Bundesliga-Saison mit einem Torfestival abgeschlossen. Vor ausverkauftem Haus gewannen die Frauen und Trainer Herbert Müller in der Neuauflage des Traditionsduells gegen Buxtehude 38:23 (18:7). Damit kletterten sie am Samstag um zwei Plätze nach oben und verabschieden sich als Dritte in die WM-Pause.

Vom 29. November bis 17. Dezember wird in Norwegen, Schweden und Dänemark der 26. Weltmeister gekürt. Das nächste Spiel des THC findet am 27. Dezember beim VfL Oldenburg statt. Drei Tage später wird Bad Wildungen in der Salzahalle zu Gast sein.

Appetit aufs Kommen hat die Mannschaft am Samstagabend schon mal gemacht. Nach kurzem Abtasten schalteten die Thüringerinnen gegen den bis dahin Zehnten den Turbo-Gang und rannten phasenweise über die Norddeutschen hinweg. Bis zur Pause hatten sie über ein 7:3, 14:6 bis hin zum 18:7 für klar Verhältnisse im 51. Aufeinandertreffen geschaffen.

Die einstige Duell setzte sich fort. Auch wenn nicht alles gelang, schraubten die Einheimischen das Resultat noch in die Höhe. Getragen von Vilma Matthijs Holmberg, die so ziemlich durchspielte und elf Tore erzielte. Bis zur 48. Minute hatten alle Feldspielerinnen des THC getroffen.