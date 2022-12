THC-Handballerinnen landen Arbeitssieg bei Bad Wildungen

Einiges an Arbeit lag hinter Annika Lott (l.) und Sara Ronningen (hier im Duell gegen Bietigheims Annika Meyer/Mitte), um in Bad Wildungen zu gewinnen.

Bad Wildungen. Über 50 Minuten leisten die Vipers starke Gegenwehr. Dann aber setzt sich der Bundesliga-Dritte aus Thüringen noch klar durch.

Die THC-Handballerinnen haben die Rückkehr auf die Bundesliga-Bühne gemeistert. Nach dem souveränen Einzug in die European-League-Hauptrunde mühten sie sich bei Bad Wildungen, gewannen aber dank einer besseren zweiten Hälfte 38:29 (16:17) und schoben sich an Dortmund vorbei an zweite Stelle. Das nächste Heimspiel steht an diesem Samstag an. Dann ist die HSG Blomberg-Lippe bei den Thüringerinnen in der Salzhalle zu Gast (18 Uhr).

Um im Duell gegen den Vierten zu bestehen, bedarf es jedoch einer stärkeren Leistung des THC als in den ersten 30 Minuten bei den Vipers. Vieles, was die favorisierten Gäste in den beiden Duellen gegen Schwedens Meister Sävehof stark gemacht hatten, schien gegen den mutig aufspielenden Tabellenachten nicht gelingen zu wollen. Der Abwehr fehlte der feste Zugriff auf Bad Wildungens Offensive, dem eigenen Angriff die Effektivität. Die Torhüterinnen bekamen zudem wenige Bälle zu fassen. Mit Laura Kuske brachte THC-Trainer Herbert Müller kurz vor der Pause die dritte Torfrau. Doch auch sie konnte nicht verhindern, dass ihr Team nach langer Führung mit einem Rückstand in die Pause gehen musste.

Der Beginn der zweiten Hälfte sah sich für Müller erfreulicher an. Vor allem verteidigte sein Team besser und nutzte es, dass den Einheimischen einige Minuten auch etwas das Glück fehlte und sie von der Linie abgekommen waren. Insbesondere auf Annika Lott (insgesamt neun Tore) und Nathalie Hendrikse (6) war Verlass. Beide trugen bei, dass die Gäste in sieben Minuten das 16:17 in ein 22:18 wandelten.

Souveränität brachte das Polster jedoch nicht. Auch weil das Spiel der Gäste in einem kampfbetonten und mitunter fahrigen Treffen fehlerhaft blieb. Müller schien die grüne Karte nicht der Hand legen zu wollen. Nach zwei Auszeiten in kurzer Folge brauchte er sie aber nicht mehr. Zwei Gegenstöße (Sara Ronningen, Yuki Tanabe) zum 30:25 (52.) brachen endgültig die Gegenwehr der Vipers. Und der Favorit aus Thüringer kam noch zu einem klaren Sieg.