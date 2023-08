THC-Handballerinnen treffen auf Champions-League-Sieger

Prag. Das Test-Highlight kann kommen: Sicher haben die Thüringerinnen die erste Mission in Prag erfüllt. Als Zugabe warten nun die Vipers.

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben ihre Hausaufgaben erledigt und freuen sich auf ein Endspiel mit dem bestem Team Europas. Im Halbfinale des Test-Turniers bei Slavia Prag setzten sich die Frauen um Trainer Herbert Müller am Samstag beim 31:19 ungefährdet gegen den ungarischen Erstligisten Neka durch und treffen am Sonntag (15 Uhr) auf die Kristiansand Vipers. Der Champions-League-Sieger hatte im Anschluss überdeutlich den tschechischen Meister Slavia Prag geschlagen (41:17).

„Das war eine sehr intensive Woche, die wir gut genutzt haben. Die wollen wir jetzt mit einem guten Turnier abschließen“, sagte der THC-Coach mit Blick auf die große Herausforderung. Da sich das Duell gegen die Ungarinnen als unproblematisch herausstellte, konnte Müller viel probieren. Ungleich schwerer wird es gegen die Norwegerinnen, die dreimal in Folge die Königsklasse gewinnen konnten.

Allerdings kommt zu dabei zu keinem Wiedersehen mit Marketa Jerabkova. Die Tschechin, die 2020/2021 eine Saison bei den Thüringern gespielt, damals mit 250 Toren die Bundesliga dominiert hatte und danach nach Kristiansand gewechselt war, zog es nun zu Ikast nach Dänemark. Zum European-League-Sieger war zudem THC-Torhüterin Irma Schjött gegangen. Ungeachtet des Fortgangs der tschechischen Rückraumschützin vereint Kristiansand eine Menge an Extra-Qualität in seinem Team. Jüngst hatte sich Kreisspielerin Luisa Schulze den Vipers angeschlossen.

Mit dem Trainingslager in Tschechien und dem Turnier in Prag haben die THC-Handballerinnen zwei Drittel der Vorbereitung hinter sich. Der nächste Test steht am Donnerstag (24. August) an. Im Rahmen des Handball-Tages in Mühlhausen spielt der Vizemeister der Vorsaison gegen den BSV Zwickau (19 Uhr).