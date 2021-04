THC-Spiel gegen Neckarsulm wegen Corona-Verdachts abgesagt

Marketa Jerabkova (links) und Nina Neidhart stoppen im Verbund Metzingens Lena Sophia Degenhardt. Ein positiver Schnelltest innerhalb der Mannschaft hat ihren THC am Mittwoch ausgebremst.

Erfurt. Bei den Schnelltests am Spieltag gab es beim Thüringer Handball-Bundesligisten ein positives Ergebnis. Aus Vorsicht wird die für Mittwochabend geplante Partie verschoben.

Aufgrund eines Corona-Verdachtsfalles ist das für den heutigen Mittwoch angesetzte Heimspiel des Thüringer HC gegen die Neckarsulmer Sport-Union kurzfristig abgesagt worden. Wie der Verein informierte, hat es bei den Schnelltests innerhalb der THC-Mannschaft ein positives Ergebnis gegeben. Zur Kontrolle folgte ein sogenannter PCR-Test. Da dessen Ergebnis erst am Donnerstag zu erwarten ist, wurde die Partie am Abend vorsichtshalber abgesagt.

Die Spielerinnen sind zunächst nach Hause geschickt worden. Welche Schritte folgen und inwieweit sich Quarantäne-Maßnahmen anschließen, hängt von dem Ausgang des PCR-Tests ab.

Mit einer dichteren Test-Taktung sowie Schnelltests am Spieltag hat die Handball-Bundesliga auf die gehäuften Infektionsfälle in den vergangenen Tagen reagiert. Mit Dortmund und Leverkusen sind aktuell zwei Teams in Quarantäne.

Bei den Thüringerinnen gab es noch keinen positiven Fall. Um mehr Zeit für Tests nach den Länderspielreisen im Zuge der WM-Qualifikation zur Verfügung zu haben, ist das Verfolgerduell gegen Neckarsulm im Vorfeld vom vergangenen Samstag auf diesen Mittwoch verschoben worden.