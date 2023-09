THC-Torhüterin Eckerle sagt für WM ab

Erfurt. Weshalb die National-Keeperin auf das Turnier in diesem Jahr verzichtet - ihr die Tür zur DHB-Auswahl aber für eine Rückkehr offensteht.

THC-Torhüterin Dinah Eckerle verschiebt ihr Comeback in der deutschen Auswahl nach der Geburt ihrer Tochter auf das nächste Jahr und steht der Nationalmannschaft damit bei der Weltmeisterschaft im Dezember nicht zur Verfügung. Diese Entscheidung hat die 27-Jährige nach Angaben des Deutschen Handball-Bundes vom Donnerstag Bundestrainer Markus Gaugisch mitgeteilt.

„Es ist für mich immer etwas Besonderes, für Deutschland aufzulaufen und ich spiele gerne für die Nationalmannschaft. Für uns als Familie ist aber der Mehraufwand vor allem mit Blick auf ein Großturnier in der aktuellen Situation noch nicht vereinbar“, begründete Eckerle ihre Pause im DHB-Team bis zum Jahresende. Eckerle, die im März Mutter einer Tochter wurde, ist im Sommer vom dänischen Erstligisten Esbjerg zu ihrem Ausbildungsverein nach Thüringen zurückgekehrt und zählte in den ersten Bundesliga-Spielen zu den Leistungsträgerinnen.

„Dinah zeigt, was für eine starke Torhüterin sie ist. Daher steht die Tür für eine Rückkehr 2024 selbstverständlich offen“, sagte Gaugisch. Das vorerst letzte ihrer bisher 75 Länderspiele bestritt Eckerle im Dezember 2021 im WM-Viertelfinale gegen Spanien.

Die 26. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen findet vom 29. November bis 17. Dezember in Dänemark, Norwegen und Schweden statt. Bundestrainer Markus Gaugisch startet die Vorbereitung am kommenden Montag und Dienstag mit einem Kurzlehrgang in Kamen-Kaiserau. 16 Spielerinnen zu einem Teil aus dem erweiterten Kader sind dafür nominiert worden. Einige Leistungsträgerinnen werden fehlen.