THC-Torhüterin Marie Davidsen hat Lust auf Dortmund

Etwas nervös sei sie vorm Fernseher gegen Ende der zweiten Halbzeit gewesen, als Frankreich mit einer glänzenden Abwehr aufzukommen schien. Umso größer war die Freude bei Marie Davidsen, als ihr norwegisches Team am Sonntag zum achten Mal Europas Handball-Krone eroberte. „Ein sehr gutes Finale, sehr sehr gut. Das bessere Team hat gewonnen“, sagte die Torhüterin des Thüringer HC und schob schwärmend nach. „Silje war toll“, sagte sie in Richtung der stark haltenden Silje Solberg im Tor.

Das norwegische Team sieht THC-Trainer Herbert Müller als verdienten EM-Sieger. Dass die Skandinavier mit Frankreich den Titel ausspielten, hatte er so erwartet. Die Überraschung des Turniers ist für ihn der Bronzemedaillengewinner gewesen. „Dass Kroatien Dritter wird, ist ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Aber trotzdem hat es die Mannschaft geschafft, unfassbar“, sagte er, „jede Spielerin hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Das war schön anzusehen.“

Wobei Müller gern die Deutschen auf diesem Platz gesehen hätte. Das verpasste Halbfinale der DHB-Auswahl betrachtet der THC-Coach als riesige vergebene Chance. „Ich finde, wir haben ein Problem in der Mentalität“, erneuert er seine Kritik. „Du brauchst Spielerinnen, die vornweg marschieren. Aber diese Persönlichkeiten haben wir nicht“, erklärt er. Das sei jedoch auch ein Generationsproblem, fügt er an.

Von dem Stolz, dem Anspruchsdenken und der Begeisterung, die etwa die Norwegerinnen mit ihrer Auswahl verbinden, wünschte sich Müller hierzulande manchmal etwas mehr. „Sie vergöttern ihr Nationalteam. Das ist etwas ganz Besonderes“, findet der Trainer.

Allein die Einladung, bei der Vorbereitung auf die EM mit dabei sein zu können, hat bei Marie Davidsen Begeisterung ausgelöst und ihren großen Ehrgeiz noch befeuert. „Ich war sehr froh, dass ich mit einem der besten Teams der Welt trainieren konnte. Ich habe sehr viel gelernt“, sagte die 27-jährige THC-Torhüterin. Im Kader stand sie, fuhr aber nicht mit nach Dänemark, weil Silje Solberg nach der Quarantäne wegen ihrer Coronainfektion noch rechtzeitig von Györ nach Norwegen reisen konnte.

Die Nummer eins im Kasten des Rekordeuropameisters demonstrierte in dem engen Finale gegen Frankreich (22:20) ihre Klasse. Nahezu jeden zweiten Ball hielt Solberg, ihre Quote lag bei 46 Prozent.

Ein Wert, an den Marie Davidsen im letzten Duell im THC-Tor vor der EM-Pause dicht herankam. Vier von zehn Würfen wehrte sie beim 30:20 (15:12) im Rückspiel der Europa-League-Qualifikation bei Blomberg-Lippe ab. Und sie hofft, daran im Bundesliga-Spitzenspiel am Sonntag gegen Dortmund anknüpfen zu können (15 Uhr).

Einen Schub hat sie mitgenommen und ist – coronabedingt wenn auch ohne Heimatbesuch – längst wieder im Training mit dem Team, das bis auf DHB-Auswahlspielerin Ina Großmann komplett ist. Die 30-Jährige stößt am 25. Dezember zur Mannschaft, für die Herbert Müller an den Weihnachtsfeiertagen noch Übungsinhalte vorsieht. Feinschliff vorm Duell gegen das Top-Team der Liga. Mittwoch und Donnerstag bekommen die Spielerinnen frei. Die einzigen beiden Tage nach der kurzen Pause im Anschluss an das letzte THC-Spiel im November und für die Nationalspielerinnen nach den Auswahl-Lehrgängen.

Die Trainer Herbert und Helfried Müller haben den Fokus auf Grundlagen gelegt, auf Kondition, Tempo – und versucht, an Schwerpunkten zu arbeiten, in denen sie im Saisonverlauf Schwächen sahen. Der BVB wird in der Salza­halle zur Klausur, zur schwersten. Die Lust ist groß, bei Marie Davidsen erst recht.