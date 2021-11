"The Athletic": Rangnick wird Interimstrainer bei Man United

Manchester. Ralf Rangnick soll laut einem Bericht neuer Trainer beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United werden.

Nach Information von "The Athletic" wird der 63-Jährige, der in der Bundesliga unter anderem RB Leipzig, die TSG Hoffenheim und den FC Schalke trainierte, das Amt interimsweise bis zum Saisonende übernehmen. Darauf hätte sich Man United mit dem Coach geeinigt. Ein Berater Rangnicks sagte der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage: "An der Geschichte ist was dran."

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Rangnicks derzeitiger Verein Lokomotive Moskau, bei dem er als Sportdirektor arbeitet, aus seinem Vertrag entlässt. Laut "The Athletic" soll Rangnick dann bei den Red Devils einen Vertrag über sechs Monate bis Ende Mai unterschreiben und dem Verein anschließend zwei weitere Jahre als Berater zur Seite stehen.

Die "Daily Mail" hatte am Mittwoch berichtet, dass Rangnick eben dem früheren Dortmunder Coach Lucien Favre einer von fünf möglichen Kandidaten auf die Nachfolge von Ole Gunnar Solskjaer sei. Von dem Norweger hatte sich Man United am Sonntag nach einer 1:4-Blamage beim Abstiegskandidaten FC Watford getrennt. Der Club hofft, ab Sommer Mauricio Pochettino, den derzeitigen Trainer von Paris Saint-Germain verpflichten zu können.

