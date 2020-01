Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thomas Müller schwärmt vom Dortmunder Jadon Sancho

München. Bayern Münchens Offensivspieler Thomas Müller findet seinen Dortmunder Kollegen Jadon Sancho "super".

"Der schafft es mit seiner Technik, seinem Speed, seinem Dribbling gefährliche Situationen zu kreieren", sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 über den 19-jährigen Engländer in einem Interview des Portals "Sportbuzzer". "Es gibt in der Bundesliga noch andere Dribbler mit ähnlichen Qualitäten. Die haben jedoch nicht diese überragende Entscheidungsfindung."

Müller übt aber auch Kritik an Sanchos Generation: "Was viele junge Spieler noch nicht verinnerlicht haben: Es geht darum, Spiele zu gewinnen und nicht darum, wie ich auf einem Video gut aussehe." Technisch-taktisch seien die jungen Spieler heute besser ausgebildet. "Aber andere Dinge, wie das Kopfballspiel sind leider in den Hintergrund gerückt."

Weiterhin schmerzt Müller, dass er unter dem vorherigen Trainer Niko Kovac nicht erste Wahl war. "Ich konnte es weder damals noch heute nachvollziehen, dass ich sechs Spiele in Folge auf der Bank war, weil ich das Gefühl habe, der Mannschaft helfen zu können. Diese Situation war mit meinen gerade mal 30 Jahren nicht meine Vorstellung für einen Dauerzustand", sagte er.