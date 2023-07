ThSV Eisenach startet samstags gegen Bergischen HC

Eisenach. Die Handball-Bundesliga hat seinen Spielplan für die neue Saison veröffentlich. Der Auftaktgegner stand bereits fest, nun auch der Termin wie auch für weitere acht Spieltage.

Der Auftaktgegner für Bundesliga-Aufsteiger ThSV Eisenach stand mit dem Bergischen HC schon länger fest, nun hat die Handball-Bundesliga (HBL) auch den kompletten Spielplan veröffentlich und die ersten neun Runden fest terminiert. Demnach hat der ThSV am Samstag, 26. August, 19 Uhr sein erstes Saisonspiel gegen die Spielgemeinschaft aus Solingen und Wuppertal. Das erste Auswärtsspiel findet fünf Tage später, am Donnerstag, 31. August (19 Uhr), beim TSV Hannover-Burgdorf, statt.

Spieltage erstrecken sich auf fünf Tage

Künftig wird in der 1. Bundesliga auch freitags und montags gespielt. Durch die neuen Termine erstrecken sich die Spieltage in Zukunft über fünf Tage von Donnerstag bis Montag. Alle Partien werden ab dieser Saison vom neuen kostenpflichtigen Medienpartner Dyn live übertragen. Das erste Montagsspiel wird der ThSV am achten Spieltag gegen die Rhein-Neckar Löwen am 9. Oktober (19 Uhr) in der Werner-Aßmann-Halle bestreiten.

Die Saison endet für Eisenach am 2. Juni 2024 mit einem Heimspiel gegen die Füchse Berlin.

Hinrunde ThSV Eisenach

Sa, 26. August, 19.00: Bergischer HC (H)

Do, 31. August, 19.00: Hannover-Burgdorf (A)

Mi, 6. September, 19.00: FA Göppingen (H)

So, 10. September, 18.00: TBV Stuttgart (A)

Fr, 15. September, 20.00: Balingen-Weil. (H)

Sa, 23. September, 19.00: HC Erlangen (H)

So, 1. Oktober, 16.30: Füchse Berlin (A)

Mo, 9. Oktober, 19.00: RN Löwen (H)

Fr, 13. Oktober, 19.00: VfL Gummerstbach (A)

19. - 22. Oktober: HSV Hamburg (H)

26. - 29. Oktober: Flensburg-Handewitt (A)

09. - 12. November: HSG Wetzlar (H)

16. - 19. November: SC Magdeburg (A)

23. - 26. November: MT Melsungen (H)

30. November - 3. Dezember: TBV Lemgo (A)

07. - 10. Dezember: DHfK Leipzig (H)

15. - 17. Dezember:THW Kiel (H)