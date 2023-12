Handball Eisenach gegen Erlangen am Samstag ausverkauft

Eisenach Nach dem ersten Auswärtssieg soll nun auch daheim noch ein Doppelpunktgewinn folgen. Gegen den HC Erlangen hofft der ThSV Eisenach am Samstag (19 Uhr) auf eine volle Halle. Gegen die abwehrstarken Franken wird es in heimischer Halle aber keineswegs leichter.

„Nun wollen wir gegen Erlangen nachlegen“, sagt Manuel Zehnder, der sich und sein ThSV Eisenach an diesem Samstag (19 Uhr) in der ausverkauften Werner-Aßmann-Halle zwei Punkte gegen ebenfalls abstiegsbedrohte Franken vorgenommen hat.. Der Schweizer führt nach seinen 14 Toren beim 27:26 bei den Rhein-Neckar Löwen übrigens wieder die Torschützenliste der Handball-Bundesliga mit 136 Treffern an. Trainer Misha Kaufmann erwartet ein „unglaublich schweres Spiel“. Erlangen stellt nach dem SC Magdeburg aktuell die zweitbeste Abwehr der Liga.. Im Hinspiel hielten die Thüringer beim 23:28 allerdings lange mit.

