ThSV-Familie freut sich über Nachwuchs

Eisenach. Eisenachs Rechtsaußen Willy Weyhrauch wird stolzer Vater der kleinen Matilda. Karten für hochkarätigen Wartburg-Cup sind im Vorverkauf erhältlich.

Neuen Nachwuchs gibt es in der ThSV-Familie. In Eisenach brachte Willy Weyhrauchs Partnerin Linda in dieser Woche die kleine Matilda zur Welt. „Die ThSV-Gemeinschaft hat Zuwachs bekommen“, informierte der Rechtsaußen freudig seine Handball-Kollegen.

Da sind auch ein paar neue Gesichter dabei. Zuletzt bezog Kreisläufer Justin Kurch und seine Freundin Vivi eine idyllisch gelegene neue Wohnung in der Wartburgstadt. Helfer vom Verein und Fanprojekt, darunter der neue Torwart Dominik Plaue, der aus den nahen Hüttenberg schon ein paar Tage länger in Eisenach angekommen ist, packten bei den Umzugskisten mit an.

Die Spieler des ThSV haben aktuell noch ein paar Tage frei, ehe am 24. Juli die intensive Vorbereitung auf die neue Saison beginnt. Der Bundesliga-Aufsteiger aus Thüringen trifft zum Auftakt in heimischer Halle auf den Bergischen HC. Der genaue Anwurf-Termin (zwischen 24. und 27. August) wurde aber von der HBL noch nicht festgelegt.

Vor dem Wartburg-Cup erstes Testspiel in Meiningen

Klar ist aber bereits, dass schon drei Wochen zuvor auf die Eisenacher Fans ein echter Leckerbissen wartet. Beim Wartburg-Cup vom 4. bis 6. August in der Werner-Aßmann-Halle testen die vier Erstligisten Füchse Berlin, HC Erlangen, HSG Wetzlar und Gastgeber ThSV ihre Form. Eintrittskarten für den Appetitmacher auf die 1. Liga gibt es unter www.thsv-eisenach.de und im Direktverkauf in der ThSV-Geschäftsstelle. Die Turnierkarte für alle sechs Topspiele kostet 50 Euro (ermäßigt 25 Euro). Der Preis für eine Tageskarte beläuft sich auf 20 Euro (10 Euro).

Am 28. Juli (19 Uhr) können die Anhänger der „Blauen“ ihre neue Mannschaft bereits in Meiningen beim ersten Testspiel gegen Zweitligist TV Hüttenberg sehen. Namentliche Kartenbestellungen (10 Euro pro Stück) sind per E-Mail (bernd@ssfv-meiningen.de) möglich. Die Halle fasst 550 Zuschauer.