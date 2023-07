Thüringen-Derby zwischen Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena am 1. Oktober angesetzt

Erfurt. Der konkrete Termin für das Thüringen-Derby der Fußball-Regionalliga steht fest. Am 1. Oktober erwartet der FC Rot-Weiß Erfurt den FC Carl Zeiss Jena. Bis zur neunten Runde hat der Verband die Anstoßzeiten veröffentlicht.

Der konkrete Termin für das Thüringen-Derby in der Hinrunde der Regionalliga Nordost steht fest. Die Begegnung des neunten Spieltages zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und dem FC Carl Zeiss Jena wird am Sonntag, 1. Oktober, ausgetragen. Anpfiff im Erfurter Steigerwaldstadion ist um 16.05 Uhr.

Das Rückspiel findet am 16./17. März 2024 in Jena statt. Zunächst hat der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) aber nur die ersten neun Runden fest terminiert. In der vergangenen Saison endeten die beiden Spiele der Thüringer Rivalen jeweils mit einem Remis. In Erfurt gab es ein 1:1, in der Rückrunde endete das Spiel in Jena 2:2.

Fest angesetzt ist derweil auch das Thüringer Duell des ZFC Meuselwitz in Erfurt, das am Samstag, 16. September, um 13 Uhr beginnt. Für den FC Carl Zeiss Jena warten bis zur neunten Runde zwei Flutlichtspiele. Neben dem länger feststehenden Termin am Mittwoch, 16. August, in Babelsberg tritt Jena am Freitag, 25. August, auch beim BFC Dynamo in Berlin abends an (jeweils 19 Uhr).