Thüringen-Duell zwischen Jena und Meuselwitz am 2. Dezember

Erfurt/Jena/Meuselwitz. Der Nordostdeutsche Fußball-Verband hat die Regionalliga-Spieltage 13 bis 16 exakt terminiert. An diesen Tagen müssen die drei Thüringer Vereine antreten.

Der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) hat die Regionalliga-Spieltage 13 bis 16 exakt terminiert. Demnach findet das Thüringen-Duell zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und ZFC Meuselwitz am Samstag, 2. Dezember, 14 Uhr statt.

Zuvor haben alle drei Thüringer Vereine jeweils ein Flutlichtspiel an einem Freitagabend. Der FC Carl Zeiss muss am 3. November beim Berliner AK antreten, der FC Rot-Weiß Erfurt ist am 1. Dezember bei Viktoria Berlin zu Gast. Der ZFC Meuselwitz hat am 24. November (alle 19 Uhr) hingegen Heimrecht gegen den FC Eilenburg.

FC Carl Zeiss freut sich über Länderspieldebüt

Gläubiger des FC Rot-Weiß stimmen über Insolvenzplan ab

Spieltage 13 bis 16: Fr, 03.11., 19.00 Uhr: Berliner AK – Jena /// Sa, 04.11., 13.00 Uhr: Altglienicke – ZFC /// Sa, 04.11., 14.00 Uhr: Erfurt – BFC Dynamo /// Sa, 11.11., 14.00 Uhr: Jena – Zwickau /// So, 12.11., 13.00 Uhr: Luckenwalde – Erfurt /// So, 12.11., 13.30 Uhr: ZFC – Chemnitz /// Fr, 24. 11., 19.00 Uhr: ZFC – Eilenburg /// Sa, 25.11., 14.00 Uhr: Erfurt – Hertha II /// So, 26.11., 13.00 Uhr: Altglienicke – Jena /// Fr, 01.12., 19.00 Uhr: Viktoria Berlin – Erfurt ///Sa., 02.12, 14.00 Uhr: Jena – ZFC