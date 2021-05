Thüringen-Tour: Radsportlerin Lucinda Brand gewinnt Etappe in Weimar

Lucinda Brand feiert ihren Etappensieg in Weimar und geht am Sonntag im Gelben Trikot auf die letzte Etappe mit Start und Ziel in Gotha.

Radsportlerin Lucinda Brand greift nach dem Gesamtsieg bei der Lotto Thüringen Ladies Tour. Die Cross-Weltmeisterin gewann auch die vorletzte Etappe in Weimar.

Weimar. Mit einem Vorsprung von sechs Sekunden gewann Lucinda Brand die vorletzte Etappe in Weimar und geht nun mit einem Polster von 17 Sekunden auf die Belgierin Lotte Kopecky in der Gesamtwertung am Sonntag auf den letzten Abschnitt über 98 Kilometer in Gotha, der um 11 Uhr in der Von-Zach-Straße gestartet wird.

Brand, die bei der Ladies Tour bereits auf dem Schleizer Dreieck gewinnen konnte und in Schmölln und Dörtendorf jeweils Zweite geworden war, attackierte aus einer Spitzengruppe etwa 2000 Meter vor dem Ziel am Goetheplatz. Durchschnittlich 36,5 Kilometer pro Stunde fuhr Brand bei ihrem Etappensieg auf dem mit 143 Kilometern längsten Abschnitt der Rundfahrt. Im Sprint der Verfolgerinnen behauptete sich ihre niederländische Landsfrau Lorena Wiebes vor der Dänin Emma Norsgaard.

Das beste deutsche Resultat erreichte in Weimar derweil die frühere Gesamtsiegerin Lisa Brennauer aus Kempten, die mit sechs Sekunden Rückstand auf dem sechsten Platz einkam. Beste Deutsche in der Gesamtwertung ist Liane Lippert aus Friedrichshafen als Vierte (35 Sekunden zurück).