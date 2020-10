Auch im dritten Spiel in Folge blieben die Weidaer ungeschlagen. Mit dem 3:2-Heimerfolg auf dem Roten Hügel gegen die bisher auswärts stets unterlegene SG 04 Sonneberg fanden die Osterburgstädter Anschluss ans Mittelfeld.

„Wir haben es selbst etwas spannend gemacht. Das war eigentlich nicht nötig. Letztlich haben wir verdient gewonnen, weil wir mehr investiert haben als der Gegner. Schön zu sehen war, dass wir auch nach einem Rückstand zurückgekommen sind“, schätzte Weidas Trainer Hendrik Penzel ein. Durch Andre Gottschalk war der Gast vor 120 Zuschauern früh in Führung gegangen (8.), ehe Julius Grabs einen Elfmeter sicher zum 1:1 verwandelte (15.).

Die Hausherren wuschen sofort nach. Per Kopf erzielte Nick Pohland das 2:1 (19.) und ließ vor der Pause auch noch das dritte Tor folgen. Nach einer schönen Kombination über Julius Grabs und Tobias Metzner vollendete der groß gewachsener Angreifer am ersten Pfosten zum 3:1 ins kurze Eck (37.). Nach Wiederbeginn hielt Weida die Sonneberger auf Distanz, die kurz vor Schluss durch das siebente Saisontor von Andre Gottschalk verkürzten – 3:2 (86.).

Elfmeter vergeben

In der Nachspielzeit scheiterte Julius Grabs mit einem weiteren Strafstoß an Gäste-Keeper Lukas Heß (90.+1). Bestnoten verteilte der Weidaer Trainer an den sich nach langer Verletzung wieder in aufsteigender Form befindlichen Julius Grabs und an Nick Pohland, der seinen Torriecher wieder zurückgefunden zu haben scheint. lo