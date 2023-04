Thüringens Sportler des Jahres in Ilmenau geehrt

Ilmenau. Rund 250 Gäste ehrten am Freitag in der neuen Ilmenauer Festhalle die „Thüringer Sportler des Jahres 2022“. Mehr als 8500 Fans hatten sich zuvor an der Wahl beteiligt.

Premiere: Erstmals feierten die Thüringer Sportler des Jahres in Ilmenau. Die modernisierte und erst vor wenigen Tagen eröffnete Festhalle bildete die perfekte Location, um die Thüringer Sportler des Jahres 2022 zu würdigen. Bei der Ehrungsveranstaltung waren rund 250 Gäste aus Sport, Politik, Wirtschaft und Medien zu Gast

„Für dieses Jahr könnte die örtliche Verbindung zu Südthüringen besser nicht sein. Wir blicken auf eine tolle Wintersportsaison mit zwei Heim-Weltmeisterschaften in Oberhof zurück und viele der erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern haben in Ilmenau und Umgebung im Thüringer Wald ihre sportlichen Wurzeln“, begründet LSB-Hauptgeschäftsführer Thomas Zirkel die Wahl für die Festhalle Ilmenau, die durch farbliche Akzente der neuen Vereins-Kampagne des Thüringer Sports „Willkommen im Sportverein“ bunt geschmückt war.

„Samu“ sorgte für Stimmung

Bereits bei einem der ersten Programmpunkte des Abends marschierten Kinder des hiesigen Rodelclubs mit dem Biathlon-Nachwuchs des SV Eintracht Frankenhain und einigen Ehrenamtlichen der Rennrodel- und Biathlon-Weltmeisterschaften in die Festhalle ein – umrahmt von der Party-Musik von Daniel „Samu“ Samorey. Der aus Erfurt stammende Ballermann-Sänger war extra aus Mallorca eingeflogen, um wie bereits zur Doppel-WM in Oberhof für musikalische Stimmung zu sorgen. Die positiven Erinnerungen an die Weltmeisterschaften würdigten auch die Veranstalter, indem sie den Organisationskomittees der Rennrodel- und Biathlon-Weltmeisterschaften den Sonderpreis des Thüringer Sports verleihen.

„Der Preis, den wir im vergangenen Jahr das erste Mal überhaupt an Biathlet Erik Lesser verliehen haben, ist ein symbolisches Dankeschön für die Ausrichtung dieser beiden internationalen Wettkampfhöhepunkte mit großer Ausstrahlungskraft für den Freistaat und den Thüringer Sport und ist neben den OK‘s vor allem an die über 1300 Ehrenamtlichen gerichtet, die bei den Weltmeisterschaften im Einsatz waren“, dankte LSB-Präsident Stefan Hügel in seiner Laudatio. Die Ehrung, die gesellschaftliches Engagement in besonderem Maße für den Thüringer Sport würdigte, nahm er gemeinsam mit Rennrodel-Sprintweltmeisterin Dajana Eitberger aus Ilmenau, dem bisherigen Biathlon-Bundestrainer Mark Kirchner, Ministerpräsident Bodo Ramelow und David Möller vor.

Ehrung der Thüringer Sportlerwahl

Über 8500 Sportfans stimmten bei der Thüringer Sportlerwahl Ende 2022 ab. Doch erst am Freitagabend erhielten die Gewinner und Platzierten die offizielle Ehrung in den drei Kategorien Sportlerin, Sportler und Mannschaft.

Der Titel als Sportlerin des Jahres ging an Skilanglauf-Olympiasiegerin Victoria Carl, die von einer Glückwunschbotschaft ihrer Teamsprint-Partnerin Katharina Hennig überrascht wurde. Ebenfalls per Videobotschaft zugeschaltet wurden die zweitplatzierte Biathletin Vanessa Voigt sowie die drittplatzierte Radsportlerin Lisa Klein, die urlaubs- beziehungsweise krankheitsbedingt nicht live in Ilmenau dabei sein konnte.

Thüringens Sportler des Jahres geehrt Thüringens Sportler des Jahres geehrt Der Landessportbund und die Stiftung Thüringer Sporthilfe ehrten am Freitag in Ilmenau die „Thüringer Sportler des Jahres 2022“. Foto: Christian Heilwagen

Allesamt anwesend waren dagegen die Mannschaften des Jahres. Wie im Vorjahr und 2017 holte sich das Rennrodel-Doppel Toni Eggert und Sascha Benecken den Titel. Die Doppelsitzer feierten 2022 die Olympia-Silbermedaille, gewannen den Gesamtweltcup und setzten sich bei der Sportlerwahl vor Bobfahrerin Mariama Jamanka durch, die inzwischen ihre Karriere beendet hat, aber gern den Weg von Berlin nach Ilmenau zur Ehrung auf sich nimmt. Aufgrund des bevorstehenden zweiten Endspiels im Kampf um die deutsche Meisterschaft am Samstagabend nicht selbst anwesend sein konnten die Rollstuhlbasketballer der RSB Thuringia Bulls, die durch Coach Michael Engel sowie Co-Trainer und Sportlerwahl-Jurymitglied André Bienek würdig vertreten wurden.

Nach seinem Karriereende im vergangenen Jahr wählten die Sportfans, Sportjournalisten und Sportgremien Biathlet Erik Lesser bei der Wahl der Thüringer Sportler auf Platz drei. Den Pokal dafür gibt es später. Lesser konnte aus privaten Gründen nicht in llmenau dabei sein. Auf der Bühne in der Festhalle standen dafür der Zweitplatzierte der Wahl, Skeleton-Olympiasieger Christopher Grotheer.

Ludwig mit Sportplakette und Künstlerbild vom aktiven Leistungssport verabschiedet

Die große Bühne wurde Rennrodler Johannes Ludwig geboten. Der Sportler des Jahres 2022 wurde nicht nur für seinen zweimaligen Olympiasieg im vergangenen Jahr mit dem Sieg geehrt, sondern gleichzeitig nach der Verkündung des Karriereendes von den Organisatoren mit einem Bild vom angesagten Graffiti-Künstler Marc Jung aus Erfurt von der aktiven Leistungssport-Karriere verabschiedet. Sportminister Helmut Holter überreichte zudem die Sportplakette des Freistaats Thüringen. „Sie ist die höchste Auszeichnung des Freistaats auf dem Gebiet des Sports. Johannes Ludwig ist ein sehr würdiger Träger der Plakette, denn er hat in seiner langen Karriere als Rennrodler sowohl verlässlich Spitzenleistungen gezeigt und seine Karriere mit dem Doppel-Olympiasieg in Peking 2022 gekrönt als auch sein Heimatland Thüringen und Deutschland stets auf beste Weise in der Welt vertreten. Johannes Ludwig ist der Maxime gefolgt, dass man aufhören solle, wenn es am schönsten sei. Er ist ein Vorbild für viele Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler in Thüringen und bleibt ein Sympathieträger des Thüringer Wintersports.“