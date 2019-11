Thüringer Eishockey-Schiedsrichter pfeift beim Deutschland-Cup

Büßleben. Auf seinen ersten Einsatz in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) wartet Volker Westhaus in dieser Saison noch. Aber nun erhielt der Schiedsrichter eine ganz besondere Einladung.

Der Referee aus Erfurt-Büßleben, der schon mit 17 in der Regionalliga seine ersten Spiele leitete, wurde für einen Einsatz beim Deutschland-Cup vom 7. bis 10. November in Krefeld nominiert. "Ich freue mich sehr auf diesen Einsatz, denn dieses Turnier ist von einer Weltmeisterschaft mal abgesehen der bedeutendste Wettbewerb, den es im Eishockey in Deutschland gibt", sagte Westhaus, der bei den Spielen am Samstag und Sonntag als Hauptschiedsrichter dabei ist. Welche Begegnung er am jeweiligen Tag leiten darf, entscheidet sich erst kurzfristig.