Der Fußball in Thüringen trauert um Gerhard Frankenstein. Der Gothaer starb am vergangenen Donnerstag nach schwerer Krankheit im Alter von 64 Jahren in einem Jenaer Krankenhaus.