Thüringer Fußball-Verband beschließt Amnestie für Rotsünder

Erfurt. Spielsperren ge­gen Spieler und Teamoffizielle werden zum 1. Juli aufgehoben. Der Saisonauftakt findet in Schleiz statt.

Der Thüringer Fußball-Verband (TFV) hat eine Amnestie für Rotsünder beschlossen. Spielsperren ge­gen Spieler und Teamoffizielle werden zum 1. Juli aufgehoben. Dies betrifft aber nicht eventuelle Spielsperren in Pokal- oder Qualifikationsspielen, die nach dem 1. März ausgesprochen wurden. Auch bleiben alte Strafgelder und Verwaltungskosten nach Sportgerichtsverfahren von der Amnestie unberührt, hieß es in der Erklärung des TFV.

„Auf Grund der Covid-19-bedingten über halbjährigen Spielpause haben einzelne Spieler Sperren teilweise aus den Jahren 2019 und 2020 noch nicht abgelten können“, begründet der Verband die Entscheidung. Aus Sicht des Spielausschusses ist eine Amnestie für solche Sperren nach mindestens sieben Monaten (November 2020 – Juli 2021) nicht mehr darstellbar, weil der Bezug zum Vergehen nur noch wenig herzustellen ist.

Neue Saison startet am 13. August

Die neue Saison in der Verbandsliga wird am 13. August in Schleiz eröffnet. Gegen wen der gastgebende FSV dann antreten muss, ist noch offen. Ein Spielplan steht noch nicht fest. In der höchsten Thüringer Spielklasse treten diesmal 17 Teams an, weil es keine Auf- und Absteiger gab. Arnstadt ist in die Oberliga aufgerückt. Informationen für die Vereine zum Ablauf des Spieljahres gibt es traditionell auf den Staffeltagungen in Jena (9. August) und Gotha (10. August).