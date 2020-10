Der Gedanke, dass im November keine Zuschauer mehr zugelassen sein werden, missfällt Helfried Müller. „Wir leben von unseren Zuschauern, wir brauchen sie“, sagte der THC-Trainer bei allem Verständnis, dass Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektionen getroffen werden müssen. Noch dramatischer fände er es allerdings, machte die Handball-Bundesliga der Frauen Pause.

„Aus Sicht für unsere Sportart dürfen wir nicht aufhören zu spielen. Ein Stillstand über eine längere Zeit hätte bleibende und wirklich nachhaltige Schäden zur Folge“, sagte er am Donnerstag. Bei aller Sorge um die um die Entwicklung abseits der Hallen lenkte er den Blick nach Buxtehude.

Nach dem Gipfeltreffen am Freitag zwischen Bietigheim und Dortmund (19.30 Uhr) heißt es für die Thüringerinnen am Samstag, beim Zehnten Wiedergutmachung für die Pleite gegen Leverkusen vom Freitag vor einer Woche (28:33) zu betreiben.

Einfacher wird es für die Thüringerinnen am Reformationstag (16 Uhr) nicht. Dass Buxtehude im vielleicht letzten Heimspiel vor eigener Kulisse in nächster Zeit noch mehr Einsatz zeigen wird, dafür sorgt schon der Umstand, dass die Mannschaft um Trainer Dirk Leun zuletzt bei Bad Wildungen unter die Räder gekommen ist.

Geprägt von großer Rivalität

Die Duelle gegen Buxtehude sind für Helfried Müller ohnehin die vielleicht interessantesten der letzten zwölf Jahr gewesen. Geprägt von großer Rivalität, aber auch von großer Wertschätzung. Die junge Mannschaft steckt ebenfalls in einem Umbruch wie der THC. Fraglos dennoch, dass die Thüringerinnen in der Siegpflicht stehen. Umso mehr, nachdem sie die Partie gegen Leverkusen trotz unglücklicher Entscheidungen gegen sich selber aus der Hand gegeben haben. „Es kommt darauf an zu kämpfen zu beißen“, sagt der THC-Coach. Vor allem erwartet er von seiner bis auf Ines Khouldi (Knieverletzung) komplett anreisenen Mannschaft eine Steigerung in Sachen Abwehrarbeit.

Buxtehude – THC, Samstag, 16 Uhr