Thüringer HC gewinnt zum Auftakt ungefährdet

Bad Langensalza. Die THC-Handballerinnen lassen über weite Teile der ersten Bundesliga-Partie der neuen Spielzeit Tore sprechen.

Zweimal ärgerte Lieke van der Linden die Thüringer mächtig. Indem Leverkusens Torhüterin erst gegen Nathalie Hendrikse und gleich nochmal gegen Johanna Stockschläder von der anderen Seite hielt, trieb sie Trainer Herbert Müller den Zorn auf die Stirn. Die Partie indes war beim Stande von 24:15 (43.) trotz der Paraden gegen die Außen in den Bahnen, in denen sich die Thüringer Handballerinnen den Start in ihre 19. Bundesliga-Saison vorgestellt hatten. Wenn auch mit leichten Anlaufschwierigkeiten ließen sie über weite Teile Tore sprechen und holten sich mit einem 32:22 (15:11) vor knapp 1200 Zuschauern ungefährdet die ersten Punkte.