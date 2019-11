Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer HC: Mehr Spektakel geht nicht

Drei Wochen später trainiert die Mazedonierin wieder voll mit dem Thüringer HC. Hält das Sprunggelenk auch dem Abschlusstraining stand, wird sie heute im Bundesliga-Gipfel bei Bietigheim zum Einsatz kommen. Trainer Herbert Müller ist sehr froh, dass die Linksaußen zurück ist. Die zurückliegenden Partien sind schon von richtungsweisender Bedeutung gewesen. Vor der WM-Pause aber erreicht die Belastung für die THC-Handballerinen eine neue Stufe.

Vier Spiele sind in elf Tagen zu bestreiten, alle mit Endspielcharakter. „Derjenige, der am Mittwoch verliert, ist erst mal aus der Schlagdistanz“, verdeutlicht der THC-Trainer die Lage vorm Prestige-Duell Bietigheim gegen THC. Aktuell ist es das Treffen Dritter gegen Vierter – und das Top-Spiel schlechthin der Liga. Der Vorjahresmeister empfängt den Zweiten und Pokalsieger aus Thüringen. Mehr Spektakel geht nicht. Das haben beide im Pokalfinale wie beim Supercup gezeigt. Mit dem Unterschied, dass der THC im Pokal einen Last-Second-Sieg perfekt machte und Bietigheim im ersten Titelduell der neuen Serie.

Entsprechend brennt es den Thüringerinnen unter den Nägeln, die Rechnung nach dem letzten 26:27 zu begleichen. „Die Duelle mit Bietigheim waren alle sehr, sehr knapp. Umso wichtiger wird es sein, die Schlüsselmomente zu nutzen“, sagt Herbert Müller. Er fordert Konstanz. Eine „unfassbar dominierende erste Halbzeit“, die er seinem THC im Supercup bescheinigte, ist nicht genug. „Eine Schwächephase dürfen wir uns nicht erlauben.“

Das gilt genauso für die drei weiteren Partien bis zum 16. November. Erst geht es nach Astrachan zum Hinspiel in der dritten Qualifikationsrunde des EHF-Cups. Dann folgt das Spitzenspiel beim Zweiten Blomberg-Lippe, wo die THC-Frauen im Pokal-Achtelfinale (30:22) Schwung holten. Am Samstag in zehn Tagen wartet in Nordhausen das Rückspiel gegen die Russinnen.

SG Bietigheim – Thüringer HC Mittwoch, 20 Uhr, Ludwigsburg