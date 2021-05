Thüringer HC verliert bei Spitzenreiter Dortmund

Kaum ein Durchkommen: Lydia Jakubisova hatte mit dem Thüringer HC im Auswärtsspiel in Dortmund keine Chance.

Handball-Bundesligist Thüringer HC hat nach sechs Siegen die erste Niederlage kassiert. Beim Tabellenführer Borussia Dortmund unterlag man mit 29:38 (14:18).

Der noch unbesiegte Spitzenreiter, dem der Meistertitel kaum noch zu nehmen ist, ließ sich die fünfwöchige Spielpause aufgrund mehrerer positiver Coronafälle nicht anmerken. Nach neun Minuten hatte der Favorit beim 5:2 schon die Richtung vorgegeben.

Abschütteln jedoch ließen sich die THC-Frauen zunächst nicht. Kerstin Kündig traf zum 6:6 (13.). Später erzielte Marketa Jerabkova, mit neun Treffern beste THC-Werferin, erneut den Gleichstand (9:9/18.). Aber selbst die eingewechselte Torhüterin Petra Blazek mit einem gehaltenen Strafwurf konnte Dortmund nicht aufhalten (12:17/26.).

In der zweiten Hälfte häuften sich die Fehler in den THC-Reihen, was der Tabellenführer mit hohem Tempo eiskalt ausnutzte und spätestens beim 21:29 (45.) nicht mehr einzuholen war.

Im Kampf um einen Europapokalplatz stehen nun noch drei Bundesligaspiele aus, die der Thüringer HC gewinnen muss. Schon am kommenden Sonnabend wartet bei der HSG Bensheim/Auerbach der letzte Auswärtsauftritt dieser Serie.