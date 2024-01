Thüringer HC will zweiten Platz behaupten

Erfurt Spitzenspiel als Generalprobe: Die Handballerinnen vom Thüringer HC treten am Mittwoch beim punktgleichen Verfolger in Blomberg an, am Samstag startet die Mannschaft in die Gruppenphase der European League.

Aller guten Dinge sind drei: Mit zwei Siegen sind die Handballerinnen vom Thüringer HC aus der WM-Pause zurückgekehrt, nun will die Mannschaft um Trainer Herbert Müller im Bundesliga-Topduell beim punktgleichen Verfolger HSG Blomberg-Lippe an diesem Mittwoch (19 Uhr) nachlegen. „Blomberg ist ein sehr schweres Pflaster. Eine Mannschaft, die immer antritt, um sich international zu qualifizieren. Es geht um den zweiten Tabellenplatz“, sagte Müller, der mit seinen Spielerinnen nur drei Tage später bei Lok Zagreb in die Gruppenphase der European League startet.

Trainer Müller warnt vor Tempo-Handball des Gegners

Für die Auswärtsaufgabe hat er klar formuliert, worauf es ankommen wird. „In Blomberg gilt es, besonders auf das sehr gefährliche Umschaltspiel zu achten. Eine Mannschaft, die immer sehr schnellen, sehr modernen Handball spielt. Aber auch auf den gefährlichen Rückraum mit dem guten Kreisspiel müssen wir achten“, sagte Müller.

Die Statistik spricht indes für den Thüringer HC. 28 Siegen in der Bundesliga stehen bislang nur fünf Niederlagen entgegen. Allerdings ist die Mannschaft spätestens nach dem 24:29 in der vergangenen Saison gewarnt.

