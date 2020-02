Thüringer holt ersten Skisprung-Olympiasieg für Deutschland

Vital und lebenslustig ist er bis heute geblieben. Am 20. März wird Helmut Recknagel 83 Jahre alt. Mit großem Interesse verfolgt er im Fernsehen noch immer das aktuelle Geschehen im Skispringen. Viele können sich noch an die Bilder von damals erinnern, als der Springer aus der DDR mit seiner imposanten, stilistischen Superman-Flughaltung, mit Keilhose und Pullover, die Arme weit nach vorne gestreckt, bei hohem Luftstand und ohne Helm und Skibrille, in die Sportgeschichte eingegangen ist.

Am 28. Februar 1960, vor genau sechzig Jahren, gewann Recknagel als erster Deutscher und Nichtskandinavier olympisches Gold im Skispringen. Es habe alles gepasst an diesem Tag im Tal der Indianerfrau in Squaw Valley (USA). „Ich war in guter Form und hatte das nötige Selbstvertrauen für die zwei Wertungssprünge. Mit 93,5 und 84,5 Metern konnte ich die weitesten Sprünge ins Tal bringen.“ Schaut man sich die alten Fernsehaufnahmen an, sieht man auch seine eleganten Telemark-Landungen.

Auch die älteren Einwohner des kleinen Ortes Squaw Valley in Kalifornien haben den ‘german Eagle’, den deutschen Adler, nicht vergessen. Damals trat noch eine gesamtdeutsche Mannschaft an. Bei der Eröffnungsfeier war Recknagel der Fahnenträger. Drei Tage feierte seine Heimatstadt Steinbach-Hallenberg im Thüringer Wald ausgelassen den Olympiasieg.

Schon 1957, mit noch 19 Jahren, hatte er als erster Mitteleuropäer die Skandinavier am berühmten Holmenkollen in Oslo bezwungen. Nur ein Jahr später gewann er als erster Deutscher die Vierschanzentournee. Ein Triumph, den er 1959 und 1961 wiederholte. Recknagel war der überragende Springer seiner Zeit. In den 1950ern säumten in Deutschland Tausende auch seinetwegen die Schanzen. Der einstige österreichische Weltklasse-Springer und spätere Erfolgscoach der Austria-Skiadler in den Siebzigerjahren, Baldur Preiml, spricht noch heute voller Hochachtung über den einstigen Konkurrenten: „Recknagel war damals eine Weltmacht.“

Helmut Recknagel im Jahr .2012 in Berlin. Foto: Britta Pedersen / dpa

Viele Anekdoten kann Recknagel erzählen – im thüringischen Dialekt, auch wenn er seit Jahrzehnten in Berlin lebt. Als „schlimme Sache“ bezeichnet er die damaligen politischen Verhältnisse zwischen Ost und West. „Wir Athleten haben uns gut verstanden, nur die Funktionäre nicht.“ Der DDR wurde 1959 eine vorolympische Generalprobe verwehrt. „Wir erhielten keine Visa für die USA, dabei wollten wir doch nur unseren Sport machen.“ Die Mächte der Politik hat Recknagel kennengelernt. Wie Stasi-Akten belegen, wurden er und sein Trainer Hans Renner massiv bespitzelt.

1964 bei Olympia in Innsbruck blieb Recknagel mit Rang sechs von der Normalschanze und Rang sieben vom großen Bakken ohne Medaille. Daraufhin strafte ihn DDR-Sportchef Manfred Ewald mit Verachtung. „Das hat meinen Entschluss, mit dem Sport aufzuhören, beschleunigt“, so Recknagel. Trotz verlockender Angebote lehnte er eine Flucht in den Westen immer ab. Nur einmal wäre er fast schwach geworden, als er mit 17 bei seinen Idolen Ottmar und Fritz Walter in Kaiserslautern anheuern wollte. Recknagel war auch ein sehr guter Fußballstürmer. Doch sein Vater Oskar bremste ihn. „Ich wollte als Einzelkind Familie und Fans, aber auch den Staat nicht enttäuschen und habe es nicht bereut, Skispringer geworden zu sein“, sagt er.

Dennoch legte das SED-Mitglied Recknagel später keinen Wert auf eine Funktionärskarriere, sondern promovierte an der Humboldt-Universität als Veterinärmediziner und arbeitete bis 1990 als Fleisch-Hygiene-Inspektor in Fürstenwalde. In einem Deutschlandfunk-Interview im Oktober 1988 hob Recknagel zum Unwillen der SED-Oberen couragiert die Entwicklung von der Konfrontation hin zur Dialogpolitik zwischen den Sportorganisationen von Ost und West hervor. Es gebe mehr Verständnis und eine bessere Zusammenarbeit, sagte er damals. „Wenn man jetzt über das gemeinsame Haus Europa spricht, zeichnet sich schon viel ab.“