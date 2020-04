Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer Leichtathletik-Meetings fast alle abgesagt

Die Hoffnung der Thüringer Leichtathleten ruht auf dem Herbst. Doch zunächst wurden wegen der Corona-Situation alle Veranstaltungen bis 19. Juli abgesagt. Das beschloss der Thüringer Leichtathletik-Verband (TLV) auf seiner Verbandsratssitzung. „Die wurde erstmals in unserer Geschichte als Telefonkonferenz durchgeführt“, sagte TLV-Präsident Heinz-Wolfgang Lahmann. „Wir hoffen, dass wir vielleicht ab August noch ein paar Wettkämpfe durchführen können – vor allem in den Disziplinen, wo ohnehin mehr Abstand gehalten wird“, so Lahmann. Dann könnte vielleicht auch die deutsche Senioren-Meisterschaft im Mehrkampf in Zella-Mehlis noch ausgetragen werden, die wie die große deutsche Meisterschaft in Braunschweig bisher nur als verschoben gilt.

Die Athleten wie Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler trainieren derweil in kleinen Gruppen. „Für mich bricht die Welt ohne Meetings jetzt nicht zusammen. Doch die jungen Sportler brauchen Wettkampf-Erfahrungen und scharren schon mit den Hufen“, so der Jenenser. Röhler will deshalb versuchen, sein Speerwurf-Festival ähnlich wie seine Kollegen vom Sparkassen-Meeting doch noch im Herbst auszurichten. Die beiden Jenaer Meetings sind aber die einzigen, der zuletzt noch sechs namhaften Sommer-Sportfeste im Freistaat, die 2020 noch nicht abgeschrieben haben. Aktuell kämpft Thüringens Leichtathletik auch ohne die Coronakrise mit einem Generationswechsel gegen ein Meeting-Sterben.

Zeulenroda-Meeting

Mit der 20. Auflage im vergangenen Jahr war wohl Schluss für das internationale Leistungsmessen im Waldstadion. Auch ohne Corona wäre in Zeulenroda 2020 kein Läufer mehr durch den Hürdenwald gerannt. Weil sich die Initiatoren Hans-Peter Bischoff und Peter Fleißner aus Altersgründen zurückziehen, stirbt mit dem Zeulenroda-Meeting ein weiteres Spitzensportereignis der Leichtathletik nach dem Kugelstoßen in Gotha und Nordhausen, dem Hochsprung in Arnstadt oder dem Meeting auf dem Sondershäuser Göldner. Auch dort fanden sich keine Nachfolger.

Bad Köstritzer Werfertag

In der Bierstadt sollte sich ein Teil der weltbesten Werfer direkt nach Olympia in Tokio Ende August präsentieren. Doch nun entschieden die Organisatoren die 25. Auflage auf 2021 zu verschieben. „Wenn im Herbst international noch etwas geht, gibt es nur ein sehr kleines Terminfenster. Deshalb war eine Verlegung in den Oktober am Ende kein Thema mehr“, sagte Bischoff, der nächstes Jahr nicht mehr in Bad Köstritz in der Verantwortung steht. „Es wird Zeit für eine neue Generation und neue Gedanken“, sagte der 64-jährige Sportmanager. Die Sponsoren ließen jedenfalls durchblicken, auch den neuen Organisatoren vom LAV Elstertal die Stange zu halten.

Weitsprung der Weltklasse in Bad Langensalza

Die Zukunft von Thüringens Top-Meeting der vergangenen Jahrzehnte ist völlig offen. Mit dem 25-jährigen Jubiläum verabschiedeten sich die Acht-Meter-Männer vor zwei Jahren aus dem Salza-Park. Der Hauptsponsor zog sich zurück, die berühmte Sandgrube verschwand wegen des Ausbaus der

Präsident des TLV: Heinz-Wolfgang Lahmann Foto: Axel Ukena

benachbarten Handball-Halle. „Bis jetzt ist meines Wissens die geplante neue Anlage mit Sportplatz für den Schulsport nicht finanziert. Deshalb werden wir wohl auch 2022 keine Weitsprung-Grube für unser Meeting in Bad Langensalza haben“, glaubt Meeting-Sprecher Hardy Krause. „Unser Team steht aber weiter für einen Neuanfang bereit“, will Krause die große Geschichte des Weitsprungs in Bad Langensalza noch nicht abschließen.

Erfurter Stadion-Meeting

Am 23. Mai wollte der TLV unter Mithilfe der Mediengruppe Thüringen ein Meeting im Steigerwaldstadion ausrichten. Doch schon im Vorfeld hatte die Premiere mächtig Konkurrenz im Olympiajahr. „In Wetzlar hätte uns das dortige zeitgleiche Meeting gute deutsche Athleten weggenommen. Ich hoffe wir machen im nächsten Jahr dann noch einen Versuch, ein Thüringer Top-Meeting in Erfurt – vielleicht auch im Wechsel mit Jena – zu etablieren“, sagte TLV-Präsident Heinz- Wolfgang Lahmann.

Jenaer Sparkassen-Meeting

Das nationale Sportfest in Jena hat sich in den vergangenen Jahren zum deutschlandweiten Magneten vor allem für den Nachwuchs entwickelt. Nachdem „Erfinder“ Wolfgang Schmöller sich aus Altersgründen zurückzog, kämpfen Mario Röppnak und sein Vorstand des LC Jena um den Fortbestand des Meetings. „Wir haben so viele Anfragen und wollen die Athleten bei der Stange halten. Deshalb wollen wir, wenn es erlaubnisfähig ist, das Sportfest in irgendeiner Form im September oder Oktober austragen“, so Röppnack. Das Abbe-Sportfeld stünde dann wegen der Bauarbeiten nicht mehr zur Verfügung. „Wir würden auf den topsanierten Sportplatz am Jenzig ausweichen“, so Röppnack.

Jenaer Speerwurf-Festival

Die vierte Auflage hatte Organisator Röhler wegen seiner stressigen Olympia-Vorbereitung schon im Januar gestrichen. Doch dann kam Corona. Sollte das Virus es nun zulassen, soll im Herbst ein Wettkampf „egal in welcher Form“ steigen, so der Olympiasieger. Etwa zwei Monate Vorlauf bräuchte man dafür, so Röhler. „Bei einem nationalen kleineren Meeting geht es auch kürzer. Es gibt jedenfalls krass viele Anfragen für unser Sportfest“, sagte Röhler, der vor allem dem Nachwuchs aber auch seinen internationalen Kollegen mit einem hochkarätigen Sportwettkampf helfen will. Ob nächstes Jahr – dann mit Olympia in Tokio – sein Speerwurf-Meeting stattfinden wird, werde er mit seinem Team im Februar entscheiden.