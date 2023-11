Thüringer Pilot Ammour rückt ins Weltcupteam

Oberhof. Der Thüringer Bob-Pilot Adam Ammour hat alle vier Selektionsrennen gewonnen, nun wurde er für die nächsten drei Weltcups nominiert.

Ein Thüringer Bob-Pilot rückt ins Weltcup-Aufgebot: Für die Wettbewerbe am 9./10. Dezember im französischen La Plagne hat Rene Spieß den jungen Adam Ammour vom Bob Racing Team Thüringen als dritten Piloten nominiert. Der Bundestrainer begründete die Personalentscheidung mit den Ergebnissen bei den vier Selektionsrennen in Winterberg und Altenberg.

Ammour, der nun neben den etablierten Francesco Friedrich und Johannes Lochner zum deutschen Aufgebot gehört, hatte sich in allen Wettbewerben behauptet. Im Zweier mit seinem älteren Bruder Issam und im Vierer zudem mit Benedikt Hertel und Rupert Schenk wurde Ammour in Abwesenheit der Top-Piloten zugleich deutscher Meister. „Er konnte auch am Start überzeugen“, sagte Spieß. Der 22-jährige Pilot ist nicht nur für La Plagne gesetzt, sondern auch für die Rennen in Innsbruck-Igls (15. bis 17. Dezember) und St. Moritz (13./14. Januar).

Ein Freifahrtschein sei die Nominierung für Ammour aber nicht. „Natürlich müssen Spitzenleistungen erzielt werden“, sagte Spieß und stellte für diesen Fall eine Berufung in den WM-Kader für die Titelkämpfe in Winterberg (19. Februar bis 5. März) in Aussicht. Im Falle von Verletzungen oder eines Leistungsabfalls würde es Ende Januar noch einmal eine Selektion geben. „Zurzeit sieht es allerdings so aus, als würde Adam Ammour die ganze Saison bestreiten können, nach dem was er in den Selektionsrennen gezeigt hat“, sagte der Bundestrainer.

Nachdem der Weltcup-Auftakt in China für die Frauen wegen Teilnehmermangels abgesagt wurde, folgt nun auch für sie der Auftakt in den Winter in Frankreich. Neben den vornominierten Laura Nolte und Kim Kalicki geht Lisa Buckwitz vom Bob Racing Team Thüringen als dritte Pilotin ins Rennen. Das Trio ist für die gesamte Weltcupsaison und die WM vorgesehen, müsse dies aber mit entsprechenden Leistungen untermauern.