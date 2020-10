Thüringer Sporthilfe: „Wir helfen auch in sozialen Notlagen“

Not macht erfinderisch. Auch die Stiftung Thüringer Sporthilfe hat in der Corona-Krise flexibel reagiert. Als im Frühjahr ein Trainingslager nach dem anderen abgesagt wurde, kauften sich einige Radsportler für die Übungseinheiten zu Hause als Trainingsgerät eine Rolle und strampelten einfach in den eigenen vier Wänden – und bekamen dabei eine willkommene Unterstützung. „Wir haben unbürokratisch statt der Reisen eben solche Anschaffungen mitfinanziert“, sagt David Möller, der seit genau einem Jahr ehrenamtlich als erster Vorsitzender die Geschicke der Sporthilfe-Stiftung lenkt.