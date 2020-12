Thüringer Sportler verbringen Weihnachten in der WG

Die Erfurter Volleyballerinnen Madeline Palmer (links) und Jasmine Gross können an Weihnachten nicht in die Heimat. Die beiden US-Amerikanerinnen verbringen sie in ihrer eigenen WG.

Erfurt. Gern hätte Marie Davidsen auch an diesem Weihnachtsfest ihre Eltern um sich gehabt. Doch die Torfrau des Handball-Bundesligisten Thüringer HC braucht Geduld. Wie viele Profisportler muss sie in diesen Corona-Tagen die eigenen Wünsche zurückstellen.

Ein bisschen traurig sei sie schon, räumt die 27-Jährige ein. Seit fünf Monaten hat sie ihre Familie in Norwegen nicht mehr gesehen. Eine lange Zeit. Nicht mal die Teilnahme am Vorbereitungslehrgang mit der Nationalmannschaft vor der EM hat sich infolge der Quarantäne-bestimmungen mit einem Besuch in der Heimat Bergen verbinden lassen. „Das ist wirklich sehr schwer“, sagt sie. Weihnachtsfeiertage ohne Familie, für viele nur ein halb so schönes Fest.

Nicht alle haben es so wie THC-Kapitänin Lydia Jakubisova, die ihre Liebsten in Bad Langensalza um sich hat. Mann, Tochter – und am Heiligabend werden im Hause Jakubisova typisch slowakisch Oblaten gereicht, mit Honig und Knoblauch. Zwei Suppen gibt es, eine mit selbst gesuchten Steinpilzen, und eine ebenso landestypische Sauerkrautsuppe. Dann noch ein bisschen Kleingeld in eine Obstschale unter die Früchte legen, und das kommende Jahr ist vom Brauch her auch finanziell gerettet.

Da der Spielplan für die Handballerinnen am kommenden Sonntag die Partie gegen Dortmund vorsieht, ist ungezügeltes Schlemmen ohnehin so gut wie vom Tisch. Es lässt sich für Marie Davidsen verschmerzen. Die Hauptzutat fürs geliebte Pinnekjøtt, ein Gericht mit gepökelten Lammrippen, das am Weihnachtsabend serviert wird, war nicht zu haben. Dafür versucht sie sich mit ihrem Partner an einem Truthahn. An Heiligabend, und klar, Geschenke, die gehören natürlich unter den Weihnachtsbaum.

18 Spielerinnen, neun Nationen. Der THC ist in diesem Jahr ein Mix der Kulturen, der Weihnachten so bunt macht wie nie. Nur bleibt der Mannschaft kaum Zeit, um in dem Leben in der Blase Luft zu holen. Zwei Tage frei. Am Freitag und Sonnabend erwartet Trainer Herbert Müller von seinen Spielerinnen wieder volle Konzentration.

Beim Jenaer Basketballer Julius Wolf stehen alle Zeichen auf Weihnachten, ein wenig mehr als sonst, muss er doch erst am 30. Dezember wieder auf Punktejagd. Eigentlich hätte er mit seinen Teamkollegen am Sonntag nach Tübingen reisen müssen, doch da die Spielstätte der Tigers in ein Impfzentrum umfunktioniert wird, wurde die Partie auf den 30. und nach Jena verlegt. „Ja, es fühlt sich nun alles etwas ruhiger an. In der 2. Liga ist es aber generell nicht so hektisch zwischen Weihnachten und Neujahr wie in der Bundesliga. Da ging es schon etwas stressiger zu“, sagt Wolf. Weihnachten will er in seiner Geburtsstadt Göttingen mit seinen Eltern feiern. Sein älterer Bruder Enosch, der bei Tübingen spielt, kann leider nicht kommen. Am 23. spielt der Zweitligist. Zur Tradition in seiner Familie würde es gehören, dass alle gemeinsam am Heiligabend spazieren gehen und Name, Stadt, Land, Fluss spielen. Nur seine Oma werde in diesem Jahr aus Vorsichtsgründen nicht mit dabei sein.

Bobfahrer Paul Krenz muss Weinachten darben. „Vier Kilo müssen noch runter, sieben habe ich schon geschafft. Da gibt es nur eine kleine Portion Gans für mich“, erzählt der WM-Zweite, der mit seiner Tochter bei den Eltern in Heringen Heiligabend feiert. Die 103-Kilo-Marke ist Krenz Zielgewicht auf der Waage. „Dann bin am leistungsfähigsten und unser Bob riskiert auch keine Disqualifikation, weil wir vielleicht zu schwer sind“, lacht Krenz.

Sein Erfurter Kollege Hans-Peter Hannighofer wird sicher keine Lieder unterm Tannenbaum singen. „Ich kann mit dem ganzen Weihnachts-Tamtam nichts anfangen. Mich gruselt es schon, wenn im August die Lebkuchen im Supermarkt auftauchen“, ist Hannighofer froh, wenn die Feiertage rum sind und er wieder Bobfahren kann. Ein Geschenk für seine Freundin Lisa Buckwitz, die mit Mariama Jamanka 2018 Olympiasiegerin geworden war, wird es aber wohl doch geben.

Bobtrainer Wolfgang Hoppe wusste bis Mitte der Woche noch gar nicht, ob er mit den Kindern feiern kann. Der Apoldaer Olympiasieger sitzt zu Hause in Quarantäne, denn im Umfeld der Europacup-Mannschaft war es zu einem Corona-Fall gekommen. Ein Sportler war von einem zunächst unbemerkt infizierten Freund zum Flughafen gefahren worden. „Daraufhin reisten wir aus Sicherheitsgründen sofort aus Lettland wieder ab“, so Hoppe, der beim ersten Test wie das gesamte Team negativ war.

Christian Baude, der aus Thüringen stammende Skeleton-Bundestrainer, wird Weihnachten in der neuen Heimat am Chiemsee im kleinen Kreis feiern. „Heiligabend wird gegrillt. Meiner Freundin aus Bayern schmecken unsere Thüringer Bratwürstchen sehr gut“, hofft Baude auf eine paar Schneeflocken am Rost.

Für die Ballsportler sind die Festtage vor allem Trainingstage. Hayden Nichol, der die Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt nach dem Weggang von Trainer Dirk Sauermann für die Sonntagspartie gegen Straubing vorbereitet, lässt Ablenkung zu, aber nur kurz. Schon den Nachmittag des ersten Feiertages verbringen die Spielerinnen in der Riethhalle. Diese haben sie für sich allein.

Den Aktiven aus Übersee ist das nicht ganz unrecht. Um nicht den Heimatbesuch zu gefährden, sind alle sehr vorsichtig. Bis auf die drei Dresdnerinnen Michelle Petter, Rica Maase und Meghan Barthel, die Heiligabend zu Hause sind, wird es das Team Weihnachten in der WG, um dann den Jahreswechsel zu Hause sein zu können.

Nichol selbst bleibt durchweg hier. Das erste Fest ohne die Familie, ohne seine jüngeren Schwestern in der fernen kanadischen Heimat Guelph. Er wird wie so oft am Laptop das Spiel von Gegnern studieren. Immerhin, das Internet schafft Möglichkeiten zur Video-Telefonie. Keine Weihnachtsfeier, kein Zusammenkommen. Der Verein hat Festtagsessen für alle organisiert – von Ente, Wildgulasch bis bin zum Waldpilztopf. Und na klar, Thüringer Klöße. Die ersten für Hayden Nichol.