Thüringer Sprung-Ski mischen in der Weltspitze mit

Floh-Seligenthal. Thüringer Sprung-Ski mischen seit Jahren in der Weltspitze mit. Jüngster Erfolg war der Weltcupsieg des Norwegers Halvor Egner Granerud mit Brettern aus Floh-Seligenthal. Vor 20 Jahren übernahm ein bayerischer Geschäftsmann die Produktion im Thüringer Wald.

Halvor Egner Granerud behielt den Überblick. Als dichtes Schneetreiben beim Weltcup im russischen Nischni Tagil die Sicht behinderte, segelte der Norweger der Konkurrenz davon. Mit 134,5 Metern und großem Vorsprung holte der 25-Jährige den Tagessieg – mit Skiern aus Thüringer Produktion. Der Weltcup-Gesamtsieger des vergangenen Winters ist einer von knapp 100 Athleten weltweit, die mit Brettern aus Floh-Seligenthal an den Start gehen und nun am Wochenende auch beim Weltcup in Klingenthal abheben.

„Diese Entwicklung war nicht vorherzusehen. Es ist schön, dass wir mit unserer Vision auch Erfolg haben“, sagt der bayerische Unternehmer Georg Reichart, der auf Initiative des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) im Oktober 2001 mit dem inzwischen verstorbenen Geschäftspartner Bernhard Seidl die Produktionsanlagen in Thüringen kaufte und die Firma S.K.I. Sprung-skiproduktions GmbH gründete. Sie konzentrierten sich fortan auf eine Nische – das Skispringen.

Firma aus dem Thüringer Wald brauchte einen Werbepartner

Schon zu DDR-Zeiten flogen Jens Weißflog, Hans-Georg Aschenbach oder Helmut Recknagel mit Skiern aus der Heimat zu Olympiasiegen. Aber als das frühere Kombinat Germina mit einst 8000 Mitarbeitern nach dem politischen Umbruch mehrfach insolvent ging, übernahm Reichart vor nun 20 Jahren die Skisprung-Sparte.

Zwar gibt es vor allem in Finnland oder Norwegen auch ein paar Hobby-Springer. Aber in großen Stückzahlen, wie für den Langlauf-Bereich oder die alpine Szene, können die breiten Sprungbretter nicht hergestellt werden. Um auf Dauer wirtschaftlich zu bestehen, brauchte die Firma aus dem Thüringer Wald deshalb einen Werbepartner. 2011 fand man schließlich mit dem Leipziger Unternehmen Unister um Firmenchef Thomas Wagner einen Partner, der für sein Online-Reiseportal fluege.de die langen Latten als Werbefläche nutzte.

Als Werbeplattform eignen sich die Skier ideal

Nach der Insolvenz und dem tödlichen Flugzeugabsturz von Wagner kündigte Unister zwar den Vertrag. Seit 2017 setzt fluege.de sein Engagement unter dem Dach der Invia Group fort. „Ohne diesen Werbeeffekt, wäre es nicht möglich, Sprung-Ski herzustellen“, sagt Reichart. Die Vergütung der Werbepartner macht heute etwa 90 Prozent der Einnahmen aus. Einst waren auch Verivox und Sport 2000 die Partner.

Als Werbeplattform eignen sich die Skier angesichts teils enormer Reichweiten ideal. Die erfolgreichste TV-Übertragung des vergangenen Winters war das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen. Die ARD verzeichnete mit 7,3 Millionen Zuschauern eine Traumquote.

Marketingstrategie stößt alle vier Jahre an ihre Grenzen

Aber jene Marketingstrategie stößt alle vier Jahre an ihre Grenzen. Weil das Internationale Olympische Komitee (IOC) bei den Winterspielen unter Hinweise auf seine strikten Marketingrichtlinien keine fremde Werbung akzeptiert, muss das Logo von fluege.de auch bei den Entscheidungen in Peking wohl verschwinden. „Wahrscheinlich werden die Athleten wieder neutrale Ski benutzen. Das tut natürlich weh“, sagt Firmenchef Reichart.

Im Unternehmen in Floh-Seligenthal sind 15 Mitarbeiter beschäftigt. Reichart übernahm einst nicht nur die Produktionsanlagen, sondern auch die Mitarbeiter, die über eine langjährige Erfahrung verfügen. Inzwischen arbeitet hier sogar ein ehemaliger Skispringer. Primoz Pikl (39), einst Weltcup-Teilnehmer für Slowenien und gelernter Maschinentechniker, steht nicht nur in der Werkhalle. Als Kenner der Szene hält er als Bindeglied den Kontakt zu den Athleten und Trainern.

Pro Jahr werden 700 bis 1000 Skisprung-Skier produziert

Weltweit werden nur an vier Standorten etwa 3000 Skisprung-Skier jährlich produziert. Neben dem Betrieb in Floh-Seligenthal, wo zwischen 700 und 1000 Bretter hergestellt werden, befinden sich zwei Produktionsstätten in Österreich und eine weitere in Slowenien. Die Thüringer beliefern aber nicht nur die Skisprung-Szene, sondern auch die Athleten in der Nordischen Kombination. Hier gibt es einen wachsenden Markt, seitdem auch die Frauen eine Weltcup-Saison bestreiten und sogar auf die Olympia-Premiere 2026 hoffen dürfen.

Mit Brettern aus Thüringen gelangen schon vor dem Weltcup-Gesamtsieg von Granerud große Erfolge. Der Österreicher Thomas Diethart gewann 2014 mit Skiern mit dem fluege.de-Logo die Vierschanzentournee, Anders Fannemel aus Norwegen flog im am 15. Februar 2015 in Vikersund auf 251,5 Meter und stellte einen Weltrekord auf.

Zusammenarbeit mit Universitäten und dem Fraunhofer-Institut

In den Werkstätten in Floh-Seligenthal wird nicht nur hergestellt, sondern stets auch versucht, die Qualität zu optimieren. Dazu arbeitet das Unternehmen mit Universitäten und dem Fraunhofer-Institut zusammen. Was man nicht ahnt: In einem Ski sind 36 unterschiedliche Teile verbaut, darunter Carbon und Glasfaser. Den Grundstoff bildet Holz, unter anderem aus Westafrika. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es sehr leicht ist. „Das Holz ist zertifiziert, wir betreiben keinen Raubbau“, sagt Firmenchef Reichart. Ein paar Skier für Erwachsene kosten ab etwa 400 Euro aufwärts.

Große Produzenten wie Atomic, Rossignol oder Elan haben sich längst aus Kostengründen vom Nischensegment Skispringen verabschiedet. Die kleine Thüringer Firma dagegen hat sich etabliert. Vielleicht fliegt sogar Halvor Egner Granerud als deren bekanntester Athlet demnächst zum Olympiasieg. „Aber das wollen ja alle“, bleibt Georg Reichart gelassen.