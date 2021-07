Thüringer Tobias Nolde rückt bei Bulgarien-Rundfahrt noch einen Platz nach vorn

Erfurt. Die Thüringer Radsportler vom Team P&S Metalltechnik haben den zweiten Podestplatz in diesem Monat erobert.

Nachdem Immanuel Stark die Bulgarien-Rundfahrt gewinnen konnte, beendete sein Teamkollege Tobias Nolde die 64. Auflage der polnischen Etappenfahrt Dookoła Mazowsza auf dem zweiten Gesamtrang.

In der Endabrechnung lag der 22-Jährige nach vier Abschnitten über insgesamt 666 Kilometer nur sieben Sekunden hinter dem Dänen Eirik Lunder. Mit einem Rückstand von 34 Sekunden erreichte Teamkollege Robert Jägeler in als Gesamtsiebenter ebenfalls eine Top-Ten-Platzierung. „Für Tobi ist das fantastisch. Man muss sagen, dass wir den zweiten Platz gewonnen haben. Für Tobi war das das Maximum an Ausbeute. Das gesamte Team ist wieder ein tolles Rennen gefahren“, sagte Teamchef Lars Wackernagel gegenüber radsport-news.com.

Nolde, der zum Rundfahrt-Auftakt den zweiten Platz belegt hatte, war als Gesamtdritter in die Abschlussetappe gestartet und konnte sich letztlich als Tagesvierter einer vierköpfigen Ausreißergruppe sogar noch einen Platz verbessern.