Thuringia Bulls: Festtage des neuen Leitbullen

Als der 109:54-Kantersieg zum Saisonauftakt gegen Frankfurt verbucht war, winkten die Thuringia Bulls in Richtung imaginärer Zuschauer. Dort, wo sonst die Fans den Elxleber Bullenstall zum Beben bringen, herrschte gähnende Leere. „Das ist natürlich schade. Aber wir müssen es so nehmen, wie es ist“, erklärte André Bienek. In diesen schwierigen Zeiten habe er für sich beschlossen, nicht zu weit in die Zukunft zu schauen, sondern bewusst in der Gegenwart zu leben.

Dass diese für den deutschen Nationalspieler persönlich kaum rosiger aussehen könnte, liegt nicht nur an dem glänzenden Start der Bulls in die Rollstuhlbasketball-Bundesliga, zu dem er 13 Punkte beisteuerte. Am Spieltag feierte Bienek seinen 34. Geburtstag und bekam in der Halbzeitpause ein Ständchen der Teamkollegen. Wenige Tage zuvor hatte er seine Marie geheiratet und sieht erstmals auch Vaterfreuden entgegen: „Ich bin derzeit der glücklichste Mensch auf Erden“, sagte er mit strahlendem Lächeln. Passend zu seinen Festtagen hatte ihn Trainer Michael Engel vor dem ersten Pflichtspiel nach achtmonatiger Zwangspause zum neuen Kapitän ernannt. „Und das nicht nur, weil er der Älteste in der Truppe ist“, sagte Engel und begründete die Entscheidung mit den Führungsqualitäten seiner Nummer 10. Für Bienek selbst ändert sich laut eigener Aussage nichts: „Ich war schon immer der Lauteste auf dem Feld.“ Als Nachfolger des nach Spanien gewechselten Matt Scott bekam er als neuer Leitbulle in der Halbzeit den Pokal für die Meisterschaft in der vergangenen Saison überreicht. Zu diesem Zeitpunkt stand bereits fest, dass auch das neue Spieljahr erfolgreich beginnen wird. 55:32 lag der Favorit zur Pause vorn. Am Ende stand der 61. Sieg in Folge. „Dafür, dass wir so lange pausieren und die Mannschaft neu formieren mussten, war das schon richtig gut“, lobte Trainer Engel und würdigte die Intensität, mit der die Bullen den mitunter frech mitspielenden Aufsteiger niederrangen. Vor allem das aggressive Ganzfeld-Pressing behagte den Gästen überhaupt nicht. Die erzwungenen Ballgewinne nutzte der Favorit zu schnellen Punkten. Herausragend dabei: Alex Halouski und Vahid Azad. Während sich Halouski mit insgesamt 39 Zählern zum besten Scorer aufschwang, glänzte Azad mit ei­nem „Triple-Double“ (27 Punkte, 12 Rebounds, 14 Vorlagen) sowie hundertprozentiger Wurfquote aus dem Feld. Einen guten Einstand gaben derweil mit Ian Pierson sowie Helen Freeman und Ex-Turnerin Marie Kier auch die drei Neuzugänge. „An ihnen werden wir noch eine Menge Spaß haben“, ist Engel überzeugt. Unsicher ist indes, wie es für die Bullen sportlich weitergeht. Der nächste Gegner, BBC Münsterland, hatte seinen Saisonstart wegen gesundheitlicher Bedenken in der aktuellen Pandemie kurzfristig abgesagt. Die Thüringer bemühen sich deshalb vorsorglich um einen Testspiel-Gegner: „Denn wir alle lieben ja unseren Sport“, erklärte Bienek.