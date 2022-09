Der Schwede in den Reihen der Thuringia Bulls, Joke Linden (rechts im Bild gegen Chayse Wolf), beim Wurf.

Thuringia Bulls starten erfolgreich in die Saison

Elxleben. Die Rollstuhlbasketballer der RSB Thuringia Bulls feierten am Samstag einen gelungenen Auftakt in die Bundesliga-Saison.

Gegen die ambitionierten Rhine River Rhinos aus Wiesbaden gewannen die Elxleber mit 92:55 (44:26). Der Schwede Joke Linden steuerte 13 Punkte bei. Insgesamt punkteten fünf Gastgeber zweistellig. Erfolgsreichster Werfer war Neu-Kapitän Alex Halouski mit 19 Zählern. Sein Debüt im Bulls-Trikot gab der niederländische Nationalspieler Arie Twight (4). „Das war von der Intensität her schon ein richtig guter Start“, sagte Trainer Michael Engel. Nach einer Saison ohne Titel will der Serienmeister der Vorjahre in dieser Saison zurück auf den deutschen Thron.