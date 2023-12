Thuringia Bulls werfen sich im Pokal für Super-Sonntag warm

Elxleben Die RSB Thuringia Bulls haben sich im Pokal-Achtelfinale erfolgreich auf den Doppelspieltag mit den Basketball-Löwen eingestimmt.

Besser hätte die Einstimmung auf den basketballerischen Super-Sonntag in Erfurt nicht sein können: Ehe die RSB Thuringia Bulls (13 Uhr) und die CATL Basketball-Löwen (16.30 Uhr gegen Fellbach Flashers) zum Doppelspieltag in die voraussichtlich ausverkaufte Riethsporthalle bitten, lösten die Bulls die Aufgabe im Achtelfinale des DRS-Pokals souverän. Im Elxleber Bullenstall bezwangen sie am Samstag die Iguanas aus München mit 101:40 (47:20). Die vor einer Woche wegen des Schneetreibens ausgefallene Partie war kurzfristig angesetzt und „gedreht“ worden, weil die Münchner an diesem Sonntag ohnehin Gegner in der Bundesliga sind.

Ganzfeld-Pressing lässt dem Gegner kaum Luft

Von Beginn an ließ der Favorit keine Zweifel aufkommen und setzte die Gäste mit Pressing übers gesamte Spielfeld enorm unter Druck. So wurden Ballverluste und Verzweiflungswürfe provoziert. Selbst fuhren die Bulls im Dauer-Tempo Richtung Korb und hatten schon nach dem ersten Viertel (23:12) die Weichen auf Sieg gestellt. Dank schneller Passagen fanden sie meist den freien Mitspieler und lagen zur Halbzeit klar mit 47:20 vorn.

Bulls konnten durchgängig rotieren

Trainer André Bienek hatte schon früh die Möglichkeit, verschiedene Formationen aufs Feld zu schicken und die Einsatzzeiten zu dosieren. Dem Spielrhythmus taten die Wechsel keinen Abbruch. Der Meister schraubte das Ergebnis kontinuierlich in die Höhe und warf sich für das erneute Duell am Sonntag warm. Sechs Spieler punkteten zweistellig. Die meisten Zähler steuerten Alex Halouski (24) und Joke Linden (20) bei. Die 100-er Marke knackte Jordi Ruiz, der dem Team nun traditionell einen Kuchen backen darf.

Doppelspieltag wird präsentiert von Funke Medien Thüringen

Der Doppelspieltag mit den Löwen wird diesmal präsentiert von Funke Medien Thüringen. Auch Ministerpräsident Bodo Ramelow hat sich angesagt. Wer nicht in der Halle sein kann, hat die Möglichkeit, beide Partien per Livestream auf unseren Portalen zu verfolgen. Für Abonnenten ist die Übertragung kostenfrei, alle anderen Interessenten zahlen eine Gebühr von fünf Euro.