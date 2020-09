Thuringia Königsee überrascht zum Saisonstart

In den Tischtennis-Kreisligen wurden die ersten Spieltage absolviert.

Königsee. Punktspielstart in den Tischtennis-Kreisligen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Nur noch sieben Mannschaften – der TTC Zeigerheim II hat kurzfristig zurückgezogen – haben den Punktspielstart im Tischtennis-Kreisoberhaus des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt vollzogen. Bei diesem gab es äußerst knappe Spielausgänge. Der TTC Zeigerheim war in der ersten Runde spielfrei.

Zum Saisoneröffnungsspiel erwischte Thuringia Königsee einen bärenstarken Tag. Im letzten Jahr mit Glück dem Abstieg entgangen, gelang den Rinnestädtern beim TSV Bad Blankenburg II nach dem 3:3 eine 6:3 Führung, die über das 7:4 sowie 7:6 Bestand hatte. Als Marius Franke Andreas Hartlieb mit 11:4, 12:10, 12:10 vom Tisch geschickt hat, war der 8:6 Erfolg in Sack und Tüten.

Ebenfalls 8:6 war der Endstand in Kaulsdorf zwischen Turbine Hohenwarte und dem 1. TTC Saalfeld IV, wo die Gäste 4:1 führten. Hohenwarte kam heran und hielt die Partie bis zum 5:5 offen. In der Schlussphase setzten sich die Kreisstädter wieder etwas ab (7:5). Turbine verkürzte auf 6:7, doch Frank Leihkaufs 3:0-Erfolg über Lutz Krauße brachte den Sieg für den 1. TTC IV.

Noch spannender machten es der SV 1883 Schwarza II und Lok Saalfeld II. Bei ständigen Führungswechseln mit anschließendem Einstand konnten sich die Gastgeber kurz vor Ultimo mit 7:6 in eine gute Ausgangsposition auf den Sieg bringen. Dem machte Lok-Akteur Mario Müller einen Strich durch die Rechnung, gewann in einem dramatischen Match knapp mit 3:2, welches zur Punkteteilung führte.

2. Kreisliga

Eine recht unterschiedliche Anzahl an Spielen prägt das Tabellenbild der 2. Tischtennis-Kreisliga des Landkreises. Mit bereits drei ausgetragenen Partien gegen Hohenwarte III (8:1), Lok Saalfeld III (8:2) sowie den SV 1883 Schwarza III (4:8) hat sich Turbine Hohenwarte II mit 4:2 Punkten an die Spitze gesetzt.

Den Kaulsdorfern folgen der SV 1956 Großkochberg III (3:1), der sich im Vereinsderby von der vierten Garnitur 7:7 sowie von Stahl Unterwellenborn 8:5 getrennt hat. Den Bronzerang nimmt vorläufig Lok Saalfeld III (3:3) in Beschlag, welches gegen die SG Marktgölitz 8:4 und Turbine Hohenwarte III 7:7 angetreten war.

Weiterhin gespielt hat noch der MTV 1876 Saalfeld gegen Stahl Unterwellenborn 7:7. Drei Partien wurden in diesem Zeitraum bereits verlegt.

3. Kreisliga

Ihren Start in das Spieljahr 2020/2021 haben jetzt auch die Mannschaften der 3. Tischtennis-Kreisliga des hiesigen Landkreises vollzogen, der je zwei Heim- und Auswärtssiege sowie ein Unentschieden brachte.

Bei diesem gab es zunächst das Vereinsderby in Unterwellenborn, welches zwischen der zweiten und dritten Vertretung 7:7 endete. In Saalfeld wurde ein Stadtderby zwischen dem 1. TTC V sowie dem MTV 1876 Saalfeld III gespielt, das mit 8:2 an die TTC-Akteure gegangen ist.

Eine durchaus spannende Partie wurde in Großkochberg ausgetragen, wo sich Stahl Unterwellenborn II mit einem 8:5-Erfolg vom SV 1956 V verabschiedet hat. Mit klaren Angelegenheiten warteten der SV 1883 Schwarza IV sowie Thuringia Königsee II auf, die sich vom MTV Saalfeld III 8:0 und vom TTC Zeigerheim III 8:2 trennten.