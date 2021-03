Tischtennis: Auch Freundschaftsspiele sind eine Option

Martin Winter (links) tritt für den TSV Breitenworbis in der Verbandsliga an.

Eichsfeld/Unstrut-Hainich-Kreis In den Sommerwochen sollen den Vereinen Möglichkeiten gegeben werden, in verschiedenen Wettkampfformaten Spielpraxis zu sammeln

In der jüngsten Online-Sprechstunde des Thüringer Tischtennis-Verbandes (TTTV) kamen auch Diskussionen über mögliche alternative Wettkampfformate, die den Akteuren in den kommenden Wochen und Monaten Spielpraxis verschaffen sollten, auf. Beim Sommer-Team-Cup treten Dreierteams, die sich auch vereinsübergreifend zusammensetzen können, gegeneinander an.