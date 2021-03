Abschlussniederlage wird für Post SV Mühlhausen zum Spiegelbild der Saison

Nach drei Stunden Spielzeit blieb für die Postler nur der bittere Gang zum Gegner Grünwettersbach, um zum 3:1 zu gratulieren. Während die Badener ausgelassen ihren Erfolg feierten – er war mit Platz vier und der erstmaligen Play-off-Teilnahme verbunden – kam es für die Thüringer noch knüppeldick. Die Konkurrenz aus Bergneustadt und Neu-Ulm erledigte ihre Aufgaben mit Bravour; Bremen wird das heutige Abschlussspiel gegen den Vorletzten Grenzau kaum verlieren. Will heißen: Mühlhausen beendet die Bundesliga-Spielzeit wohl als enttäuschender Neunter.

„Mit Platz sechs wäre ich sehr zufrieden gewesen. Platz neun ist für unsere Mannschaft brutal“, sagte ein konsternierter Manager Thomas Stecher. Das vom Team vor der Saison ausgegebene Ziel Play-off-Plätze wurde zumindest dem Tabellenstand nach klar verfehlt. Vier Punkte weniger sowie ein deutlich schlechteres Spielverhältnis im Verhältnis zur Vorsaison gaben den Ausschlag für die Endplatzierung – nach den Rängen sechs sowie zweimal fünf in den letzten drei Jahren ein Rückschritt in dieser so eng besetzten Liga.

Vier Punkte fehlen zum Play-off-Platz

Es ist mühsam, einzelne Spiele zur Bewertung der Gesamtsituation heranzuziehen. Gleichwohl stellte das sonntägliche Duell in Grünwettersbach ein Spiegelbild der Saison dar. Beide Begegnungen – kurioserweise Liga-Auftakt und Abschluss – gingen mit vielen ausgelassenen Möglichkeiten 1:3 verloren. Vier Punkte mehr, und Post hätte wahrscheinlich den umworbenen Platz von Grünwettersbach eingenommen. „Es war eine Berg- und Talfahrt. Wenn man in die Play-offs will, darf man einige Spiele nicht verlieren“, sagt Stecher. Neben den Grünwettersbach-Duellen fielen auch die Niederlagen in Neu-Ulm (1:3), Bergneustadt (2:3) und Fulda (0:3) in dieses Raster.

Wenn es drauf ankam, brachten die Mühlhäuser ihr bestes Tischtennis nicht auf den Tisch – die Inkonstanz war die einzige Konstante. „Die Leistungen schwankten zwischen Welt- und Kreisklasse“, erklärt Stecher.

Dabei zeigten die Thüringer gerade in der Rückrunde, was möglich ist. Meisterschaftskandidat Ochsenhausen wurde am heimischen Kristanplatz beim 3:2 ebenso bezwungen wie die Play-off-Mitbewerber Bergneustadt (3:2), Bad Königshofen (3:1) und Neu-Ulm (3:1). Gegen Werder Bremen gelangen gar zwei 3:2-Siege.

Zuverlässiger Punktegarant fehlt im Team

Dennoch fehlte ein ganz zuverlässiger Punktegarant im Team von Erik Schreyer. Es war zwar vor der Saison klar, dass kein Mühlhäuser ein klassischer Zwei-Punkte-Mann ist. Doch unterm Strich spielte mit Daniel Habesohn einzig der Kapitän eine positive Einzelbilanz (15:14). Steffen Mengel, vor Kurzem Vater von Tochter Mila geworden, hatte mit großen Schwankungen zu kämpfen und holte ein 11:11. Ovidiu Ionescu, in der Vorrunde trotz mitunter guter Auftritte glücklos, kämpfte sich in der Rückserie noch auf ein 10:10. Lubomir Jancarik, der den Club nach der Saison in Richtung Bad Homburg verlässt, blieb bei 3:8 stehen, überzeugte dafür aber meist im Doppel.

Da im Pokal bereits im Achtelfinale durch ein 2:3 beim Zweitligisten Passau Endstation war, bleibt den Thüringern der ETTU-Cup, um die Saison im 70. Jahr des Vereinsbestehens zu retten. „Wenn er stattfinden kann, wollen wir ihn auch gerne gewinnen“, so Stecher.