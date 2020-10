Champions League der europäischen Tischtennis-Union in Düsseldorf

Mühlhausen. Auch am Tischtennis geht die Corona-Pandemie nicht vorbei. So findet die Champions League nun zentral in Düsseldorf statt - und nicht in den einzelnen Spielorten.

Die eu­ropäische Tischtennis-Union hat die Champions League, in der Post Mühlhausen vertreten ist, aufgrund der Corona-Pandemie geändert. Statt in den Spielorten wird die Vorrunde mit der Gruppenphase vom 11. bis 18. Dezember zentral in Düsseldorf ausgetragen. Gespielt wird in Vierergruppen, die ersten zwei Teams kommen ins Viertelfinale, der Dritte in den Euro-Cup. Die K.o.-Spiele sollen 2021 ausgetragen werden.