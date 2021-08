Post Mühlhausen in der Tischtennis-Bundesliga beim 1:3 in Düsseldorf unter Wert geschlagen

Düsseldorf. Die Thüringer spielen gegen den haushohen Favoriten stark auf und holen durch Ovidiu Ionescu verdient einen Einzelzähler.

Sie kämpften verbissen und brachten den Hausherren mehrfach arg in Bedrängnis – doch am Ende musste sich Post Mühlhausen in seinem Ligaauftaktspiel beim haushohen Favoriten Borussia Düsseldorf mit 1:3 geschlagen geben. Dennoch dürfte der Auftritt beim Rekordchampion Mut für die nächsten Aufgaben in der Liga geben. So empfangen die Postler am Mittwoch Bad Königshofen zum ersten Heimspiel (19 Uhr).

Mit Spannung erwarteten die Gästefans den ersten Auftritt von Irvin Bertrand. Der junge Franzose rückte für den abwesenden Kapitän Daniel Habesohn ins Team und bekam es in seinem ersten Bundesligaspiel überhaupt gleich mit Superstar Timo Boll zu tun. Der 40-Jährige gewann den ersten Satz klar, doch dann kämpfte sich Bertrand immer besser in die Partie und überraschte den Altmeister ein ums andere Mal mit gefährlichen Aufschlägen und druckvollem Spiel. Bertrand drehte die Partie in ein 2:2, eh Boll ausglich. Der finale Durchgang glich einem Krimi. Der Postler lag zunächst zurück, kämpfte sich ran und führte 8:7, ließ dann aber einen Riesen aus. Boll ging auf 10:8 weg und verwandelte seinen zweiten Matchball zum 3:2-Sieg. „Dennoch ein saustarker Auftritt von Irvin“, freute sich Post-Manager Thomas Stecher.

In der Folge haderte Steffen Mengel in seinem Duell mit Anton Källberg mit vielen monierten Aufschlägen seitens der Schiedsrichter. Immer wieder bekam der Thüringer Punkte abgezogen, vertändelte aber den ersten Satz bei 9:7-Führung auch durch zwei völlig verkorkste Aufschläge. In der Folge war der Schwede zu stark und landete ein 3:0.

Von einem Rückstand ließ sich derweil Ovidiu Ionescu nicht aus der Ruhe bringen. Der Rumäne lag gegen Kristian Karlsson 0:1 hinten, wurde dann aber in seinen Schlägen immer sicherer und verkürzte dank des 3:1-Erfolges zum 1:2 aus Mühlhäuser Sicht.

So kam es zum Duell der beiden Deutschen Mengel und Boll. Dieser bestritt sein 500. Spiel für Düsseldorf und krönte diese Marke mit einem 3:0. Ärgern musste sich Mengel, der im zweiten Einzel eine starke Leistung bot, aber über den zweiten Durchgang, den er trotz vier Satzbällen noch abgab.