Franz Lätzer war der Schlusspunkt für den VfB Schleiz vorbehalten. Trotz 0:2-Rückstand gewann auch er sein Einzel, so dass die Gäste einen glatten 9:0-Erfolg feierten.

Greußen. Die Rennstädter feiern in der Tischtennis-Verbandsliga einen 9:0-Kantersieg. Die Chancen auf den Durchmarsch in die Thüringenliga steigen.

VfB Schleiz fegt über MTV 1861 Greußen hinweg

Dass der VfB Schleiz die Fahrt in den Kyffhäuserkreis nicht gerade als Außenseiter antreten würde, war klar. Doch einen derartigen Spielausgang hätte sich auch VfB-Kapitän Hannes Walther nicht erträumen lassen. Nicht ein einziges Match ging an die Hausherren, so dass die Rennstädter im dritten Spiel 2020 den dritten Sieg feiern durften.

„Ich hätte nicht mit einem so deutlichen Ergebnis gerechnet. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der kompletten Mannschaft und richtig stolz auf meine Jungs“, sagte Walther, der im spannendsten Spiel des Tages dafür sorgte, dass der MTV Greußen die Höchststrafe kassierte. Gemeinsam mit Toni Petzold lag er gegen das Spitzendoppel der Gastgeber bereits mit 0:2 im Hintertreffen. Die Wende brachte ein Schleizer Sieg in der Verlängerung des dritten Satz’. Letztlich ging dieses Match wie auch die anderen Doppel an den VfB ging.

Schlusspunkt mit der ersten Einzelrunde

Ähnlich lief es beim Einzel von Franz Lätzer. Auch die Nummer sechs der Rennstädter drehte einen 0:2-Satzrückstand, so dass die Begegnung bereits nach der ersten Einzelrunde beendet war.

Für den VfB Schleiz war es ein perfekter Auftakt in die „Wochen der Wahrheit“. Innerhalb eines Monats stehen für den Tabellenzweiten sechs Spiele auf dem Programm und im Idealfall wäre dem Aufsteiger danach der Relegationsplatz und damit die Möglichkeit auf den Durchmarsch in die Thüringenliga nicht mehr zu nehmen. Die Chancen dafür sind schon jetzt gestiegen. Im Parallelspiel unterlag der Tabellendritte, Post SV Zeulenroda, mit 6:9 beim TSV Breitenworbis.

Dicht gedrängter Spielplan kommt VfB entgegen

Der dicht gedrängte Spielplan ist aus Sicht Hannes Walthers jedenfalls alles andere als problematisch. „Mir ist es recht, dass jetzt so viele Spiele auf einmal kommen, da momentan alle in Topform und gesund sind. Deswegen habe ich ein gutes Gefühl, was die kommenden Spiele angeht.“ Weiter geht es für die Rennstädter mit der Pflichtaufgabe beim Vorletzten TTC Oberbösa.