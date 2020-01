Titelverteidiger 1. FC Greiz scheitert an Zeiss-Reserve

Nur knapp ist Landesklasse-Vertreter 1. FC Greiz beim 23. Altenburger Neujahrsturnier an einer Wiederholung seines Vorjahreserfolgs vorbeigeschrammt. Im Endspiel unterlagen die Greizer dem Oberligisten FC Carl Zeiss Jena II nach Toren von Laurens Zintsch und David Schirner mit 0:2.

„Die werden mich wohl jetzt öfter ohne Trainer losschicken. Das ist schon das zweite Turnier, das ich mit den Jungs gewinne“, flachste Zeiss-Mannschaftsleiter Uwe Neubert nach Turnierende. Eric Voufack (1 Tor), Paul Fromm (1), Moritz Leibelt, Laurens Zintsch (6), Niclas Fiedler, Vasileios Dedidis (6) und David Schirner (2) sicherten sich in souveräner Manier den Turniersieg gegen die tapfer kämpfenden Greizer, die im Halbfinale den Thüringenligisten BSG Wismut Gera ausgeschaltet hatten.

Nach toller Kombination über Florian Schubert und Chris Söllner und dem Treffer von Raphael Börner führten die Orange-Schwarzen mit 1:0. Doch wurden die Greizer immer mutiger, konnten allerdings eine Zwei-Minuten-Überzahl nicht zum Ausgleich nutzen, der erst kurz vor Schluss Lamin Darboe gelang. Im fälligen Neunmeterschießen hätten Leon Stein und Maximilian Dörlitz den Sack für die Geraer zumachen können, scheiterten aber jeweils an Keeper Niklas Beckert. So dauerte es bis zum siebenten Schützenpaar, in dem der Greizer Philipp Gneupel zum dritten Mal verwandelte, während Florian Schubert verzog. Zumindest um Rang drei hielt sich Wismut schadlos und gab im kleinen Finale nochmals Stahl Riesa mit 3:0 das Nachsehen.

Als Vorjahresgewinner wusste Landesklassist 1. FC Greiz auch diesmal zu gefallen. Nach der 1:6-Pleite gegen den FC Carl Zeiss Jena II zum Auftakt drehte die Mannschaft von Trainer Martin Donath auf. „Wir haben taktisch umgestellt, viel kompakter agiert als im ersten Spiel. Überhaupt kommen wir gern nach Altenburg. Das ist ein toll organisiertes Turnier mit einer Top-Beteiligung“, so der Greizer Coach, der mit ansehen durfte, wie sein Team in der Vorrunde nacheinander Kreisoberligist SG FC Altenburg (2:0), Thüringenliga-Zweiten SV 1879 Ehrenhain (3:2) und auch den Bornaer SV 91 (3:1) bezwang.

Ein glänzend aufgelegter Philipp Gneupel dirigierte da schon seine Mitspieler. Rang zwei punktgleich hinter dem FC Carl Zeiss Jena II, der nur gegen Ehrenhain beim 2:3 patzte, und der Halbfinaleinzug waren der verdiente Lohn. In der Greizer Gruppe scheiterte der SV 1879 Ehrenhain als Gruppendritter mit nur vier Punkten. Dass kein etatmäßiger Torwart zur Verfügung stand und deshalb Innenverteidiger Andy Knutas zwischen den Pfosten stand, daran lag es nicht. Die 2:3-Niederlage im Neunmeterschießen um Platz fünf gegen den 1. FC Zeitz passte ins Bild des Tages.

„Das war nicht unser Turnier. Nur gegen Jena II konnten wir unser Potenzial unter Beweis stellen. Aber es gibt Wichtigeres. Wir spielen noch Turniere in Meuselwitz, Gera und Schmölln. Vielleicht klappt es da besser“, meinte Trainer Jörg Böckel. Richtig stark präsentierte sich auch Thüringenligist BSG Wismut Gera. Weit vor dem Trainingsstart spielten Schubert, Söllner, Börner, Dörlitz & Co. in der Vorrunde die Kontrahenten in Grund und Boden. Nach dem 3:0-Auftakterfolg gegen den 1. FC Zeitz gaben die Orange-Schwarzen im Duell zweier einstiger DDR-Oberligisten dem Sachsenliga-Vertreter BSG Stahl Riesa mit 2:0 das Nachsehen. Auch der FSV Gößnitz (2:0) und der SV Rositz (4:2) konnten den Geraer Siegeszug in der Staffel nicht stoppen. Gerade Kapitän Florian Schubert wartete mit dem einen oder anderen Kabinettstückchen auf und wurde später völlig verdient als bester Spieler geehrt. Nur im Halbfinale gegen Greiz war auch ihm das Glück nicht hold.