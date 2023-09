Carlos Alcaraz setzte sich in vier Sätzen gegen Daniel Evans durch.

Tennis Titelverteidiger Alcaraz bei US Open weiter auf Kurs

New York Carlos Alcaraz muss bei diesen US Open erstmals einen Satz abgeben. Dennoch erreicht der Spanier souverän das Achtelfinale. Nun geht es für den Titelverteidiger gegen eine große Turnier-Überraschung.

Titelverteidiger Carlos Alcaraz hat bei den US Open auch nach dem ersten Satzverlust das Achtelfinale erreicht. Der 20 Jahre alte Tennisstar aus Spanien musste beim 6:2, 6:3, 4:6, 6:3 gegen den Briten Daniel Evans die bislang schwerste Bewährungsprobe bei dieser Auflage des Grand-Slam-Turniers von New York bestehen.

Der dritte Einzug in die Runde der besten 16 bei seiner dritten US-Open-Teilnahme geriet jedoch nie ernsthaft in Gefahr. Alcaraz konnte im vierten Satz alle Angriffe des an Nummer 26 gesetzten Evans parieren - bei einem der zahlreichen spektakulären Schläge des Jungstars schaute der 33-Jährige nur ungläubig und warf seinen Schläger frustriert ins Netz. „Es war ein ziemlich gutes Match“, sagte Alcaraz. „Es waren großartige Punkte dabei, die uns beide lächeln ließen.“

Alcaraz trifft im Achtelfinale auf den Italiener Matteo Arnaldi, der bei seiner ersten US-Open-Teilnahme überrascht. In der dritten Runde bezwang der 22-Jährige den an Nummer 16 gesetzten Briten Cameron Norrie glatt in drei Sätzen mit 6:3, 6:4, 6:3.