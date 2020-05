Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tobias Jahn: Abbruch richtig und überfällig

Als „absolut richtig und überfällig“ bezeichnet der Sportliche Leiter des HSV Bad Blankenburg, Tobias Jahn, die Entscheidung des Mitteldeutschen Handball-Verbandes (MHV), den Spielbetrieb in der vierten Liga abzubrechen. „Wir waren ja in Deutschland die einzige Region, in der es noch nicht zu so einer Entscheidung kam“, sagt Jahn, der seit einigen Wochen mit einem Abbruch rechnete.

