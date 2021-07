Tongas Fahnenträger Taufatofua hat auch bei Niederlage Spaß

Tokio. Trotz deutlicher Niederlage hatte er beim Taekwondo ähnlich viel Vergnügen wie bei der Eröffnungsfeier: Tongas Fahnenträger Pita Taufatofua musste sich zum Auftakt der Gewichtsklasse über 80 Kilogramm bei den Olympischen Spielen dem Russen Wladislaw Larin mit 3:24 geschlagen geben.

Jeden seiner Punkte gegen den topgesetzten Weltmeister bejubelte der 37-Jährige aber mit erhobenen Armen und einem breiten Grinsen. Erreicht Larin das Finale, darf Taufatofua in der Hoffnungsrunde noch mal ran und hat über diese noch die Chance auf Bronze.

Taufatofua war bei der Eröffnungszeremonie der Spiele in Japan am Freitag wie schon 2016 in Rio und 2018 in Pyeongchang mit nacktem und eingeöltem Oberkörper ins Stadion eingelaufen. Bei den Winterspielen in Südkorea vor drei Jahren trat er im Skilanglauf an. In Tokio ist er nun wie vor fünf Jahren in Rio wieder als Taekwondoka am Start.

