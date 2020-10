Toni Franzke aus Saalfeld bei Fernseh-Show mit viel Adrenalin

„Ich war so mit Adrenalin vollgestopft, wollte unbedingt nichts falsch machen“, beschreibt der Saalfelder Extremsportler Toni Franzke seine Gefühle bei seinem Auftritt bei der RTL-Show „Ninja Warriors Germany“, bei der er am vergangenen Freitagabend im Fernsehen zu sehen war. Am Ende wurde es nur ein kurzer Auftritt für den 59-Jährigen, der damit einer der ältesten Teilnehmer der spektakulären Show war: Am zweiten Hindernis war sein Auftritt zu Ende, rauschte er vom Hindernis und ins Wasser: „Ich war einfach auch hypernervös.“

Dabei war der der Sprung des Saalfelders, der in der Vergangenheit schon viele Extremläufe erfolgreich bewältige, in die Hauptrunde schon ein großer Erfolg: „Ich musste mich Anfang des Jahres erst einmal dafür qualifizieren“, erzählt er. Dann kam die Fernsehaufzeichnung im Sommer, natürlich unter Corona-Bedingungen. „Aber auch wenn keine Zuschauer zugelassen waren, allein die Kulisse, der Parcours, war überwältigend.“

Das soll nicht der letzte Versuch des Extremsportlers im Fernsehen gewesen sein.

Franzke, der in den vergangenen Jahren maßgeblich auch bei der Gestaltung des „Getting Tough“-Laufes in Rudolstadt und des „Kids Running“ in Groschwitz mitwirkte, will die Extremläufe und die RTL-Show nicht vergleichen: „Das ist ganz was anderes“; sagt er. Jedes habe seine eigenen Besonderheit: „Ninja Warriors ist kurz und heftig, Getting Tough im Dezember ist lang und tut weh“, beschreibt er es.

Das freitägliche TV-Spektakel sah sich der Versicherungsfachmann übrigens mit Frau und seinen beiden Enkelkindern, die mächtig stolz auf den Opa waren, an. Und Toni Franzke hat Blut geleckt, will noch einmal angreifen. Er weiß ja jetzt, auf was es ankommt: „Ich werde auf jeden Fall mehr Griffkraft trainieren“, kündigt der Saalfelder, der in zwei Wochen 60 Jahre wird, an. Allerdings räumt er auch ein: „Es gibt einiges, dass kannst du einfach nicht trainieren, da musst du dich überraschen lassen.“