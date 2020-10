Zu Hause hui, auswärts pfui: Die Schwarzaer haben mit dem 6:1-Erfolg gegen den FSV Gräfenroda ihre Saison der zwei Gesichter wieder unterstrichen. Und dabei kamen die Gäste mit dem halben Dutzend Gegentoren noch gut weg.

Vor 108 Zuschauern machten die Gastgeber gleich Nägel mit Köpfen: Erst traf Matiss, dann Schulz. Da waren gerade einmal sechs Minuten gespielt. Die Gäste waren bei ihren wenigen Gelegenheiten nicht ungefährlich. Nach einer halben Stunde geriet die Abwehr des SV 1883 bei einem Eckball in Bedrängnis. Der Ball landete vor den Füßen von Hippe, der aus der Drehung den Anschlusstreffer erzielte. So ging es in die Pause.

Nach einer großen Gäste-Chance kurz nach der Pause drückte Schwarza auf das Gaspedal, wollte die Entscheidung. Goalgetter Oschmann zerrte an den Ketten, hatte jedoch zunächst kein Glück. Dann doch das 3:1 durch den Schwarzaer Kapitän (61.). Dieser Treffer gab weiteren Auftrieb und die Gäste hatten nur noch wenig entgegenzusetzen. Der FSV-Torwart verhinderte zudem mit tollen Reflexen weitere Treffer von Säuberlich und Matiss.

In den letzten zwanzig Minuten gingen die Gäste bei drei weiteren Gegentreffer regelrecht unter und unterlagen doch noch sehr deutlich. Erst traf Betz (69.) zum 4:1, danach netzte Oschmann sogar noch zwei Mal ein (82., 90.). Der Schwarzaer Trainer Jan Bresigke konnte mit seinem Team sehr zufrieden sein. Sechs Tore und noch jede Menge ungenutzter Möglichkeiten drückten die souveräne Spielweise der Gastgeber aus. Sein Gegenüber Rico Uhlmann dürfte vor allem mit dem Beginn der Partie hadern, als man zu schnell in Rückstand geriet.

Zum torreichen Spieltag trugen auch die anderen vier Teams aus dem Landkreis Saalfeld/Rudolstadt bei. Die SG Ober-/Unterweißbach (5:0 in Blankenhain), der TSV Bad Blankenburg (4:1 gegen Haarhausen), Stahl Unterwellenborn (2:1 gegen den TSV Magdala) und die TSG Bau Remschütz (3:1 in Ilmenau) gewannen durchweg ihre Partien und erzielten mit zwanzig Treffern fast die Hälfte aller Tore aller Teams am vergangenen Wochenende.

Dabei bleiben Oberweißbach und Remschütz die Überraschungsteams aus dem Landkreis, während Stahl Unterwellenborn mit dem Heimsieg gegen den Aufsteiger aus dem Weimarer Land drei ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg einsammelte. Für die Stahl-Elf war es der zweite Saisonsieg - so viele volle Erfolge holte man in der gesamten vergangenen Saison nicht. Dank der Torflut und seinen drei Treffern am Samstag hat sich auch Tom Oschmann wieder beim Kampf um die Torjägerkrone zurück gemeldet, ist jetzt Zweiter mit sieben Treffern.