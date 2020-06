Bad Lobenstein. Der Angreifer vom VfR Bad Lobenstein würde sich für einen sofortigen Abbruch der Saison 2019/20 aussprechen. Die fußballfreie Zeit kam ihm gar nicht so ungelegen.

Torjäger Sebastian Mai fehlt noch die Motivation

Sebastian Mai ist auf dem besten Weg, die Torjäger-Krone in der Fußball-Landesklasse, Staffel 1 zu gewinnen. Die 19 Tore, die der Offensivmann in der bisherigen Saison für seinen VfR Bad Lobenstein erzielt hat, kann ihm keiner mehr nehmen. Er war sogar auf einem guten Weg, seine persönliche Bestmarke aus der Spielzeit 2015/16 mit 38 Toren aus 30 Spielen anzugreifen. So richtig Lust hat er aber nicht, die aktuelle Saison im September fortzusetzen. Mai würde sich vielmehr einen klaren Schnitt wünschen. Heißt: Wenn man ihn fragen sollte, würde er für einen Abbruch der Saison stimmen.

Warum sich die Verantwortlichen des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) so stark am Bayerischen Verband orientiert, kann Mai nicht verstehen. „Die Verbände Sachsens und Sachsen-Anhalts sind für uns entscheidender. Mit den Teams spielen wir doch in einer Oberliga-Staffel.“

Mit Saisonfortsetzung abfinden

Dass es noch ein Umdenken gibt auf Verbandsebene, daran glaubt er nicht mehr. „Es gab ja schon einige Vorstöße von Vereinen und von Einzelpersonen. Die wurden am Ende alle abgelehnt. Wir werden uns wohl mit der Saisonfortsetzung ab September abfinden müssen. Im Moment habe ich nicht die richtige Lust darauf. Mir fehlt die Motivation. Vielleicht ändert sich bei mir noch die Stimmung, je näher die Spiele rücken“, sagte der 31-Jährige.

Mit dieser Meinung ist der Torjäger nicht allein. Auch sein Trainer Heiko Becker, der vor Wochen das Modell der Saisonfortsetzung als einer der ersten in der Öffentlichkeit vorstellte, hat seine Meinung geändert. „Er war damals dafür, jetzt ist er für Abbruch“, sagte Mai.

Sein „Nein“ zur Fortsetzung der Saison 2019/20 hat nichts mit dem eigenen sportlichen Abschneiden des VfR zu tun. „Ach wo! Dass wir keine gute Saison gespielt haben, weiß jeder. Da müssen wir nichts schönreden. Der Start war unterirdisch, katastrophal. Nach fünf Niederlagen am Stück waren wir Tabellenletzter. Dabei hatten wir im Sommer 2019 andere sportliche Ziele formuliert. So ist der Fußball. Nicht jede Saison läuft gleich.“

Neustadt/Orla den Aufstieg gönnen

Mai würde dem Tabellenführer Blau-Weiß Neustadt/Orla den Aufstieg gönnen. „Man soll Neustadt aufsteigen lassen. Sie waren die konstanteste Mannschaft. Sie standen vor der großen Pause nicht zufällig auf Platz eins.“

Seit voriger Woche wird in Bad Lobenstein wieder trainiert. „Ich bin gespannt, wie sich das Training anfühlt mit den ganzen Einschränkungen. Mit einem normalen Training, wie wir es bis März kannten, hat das wenig zu tun.“

Die fußballfreie Zeit widmete Mai der Familie. „Wir hatten daheim einige Umbauarbeiten. Die Pause kam für mich gar nicht so ungelegen.“

Und wie fit ist der Torjäger nun? Mai musste schmunzeln. „Ich bin ab und an mit Freunden gelaufen. Das Mannschaftstraining kann diese Einheiten nicht ersetzen.“