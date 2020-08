Torreiche Spiele der Teams im Saale-Orla-Kreis

Ebersdorf. So liefen die Testspiele der Fußball-Kreisligisten, Staffel B, am vergangenen Wochenende

SV 1990 Ebersdorf – Unterloquitzer SV 3:1 (2:1)

Insgesamt verdienter Sieg der Ebersdorfer, die aber „noch viel zu tun haben, denn der Gast stellte uns hin und wieder vor Probleme“, wie Trainer Rico Thiel sagte. Die Führung durch Schau konnten die Gäste nur drei Minuten später durch ein Eigentor egalisieren. Nach 20 Minuten kam die Heimelf besser ins Spiel und ging durch einen Kopfball von Wolff nach Vorlage von Neumeister erneut in Führung, die Ludewig nach Flanke von Kirst ebenfalls per Kopf zum Endstand ausbaute. „In der 2. Halbzeit waren wir deutlich besser, ließen noch einige Chancen liegen“, so der Coach.

SV 1913 Schmölln – FC Chemie Triptis 6:1 (4:0)

Der Klassenunterschied spiegelte sich im Ergebnis wieder. Trotzdem verkaufte sich der Kreisligist gut, wie Co-Trainer Andre Nestvogel sagte. „Mit einer Steigerung gegenüber dem Auma-Spiel hatten wir gute Ansätze gezeigt. An den Offensivaktionen und an der Abwehrkette müssen wir noch arbeiten. Für uns war es ein guter und lehrreicher Test.“ Nach knapp einer halben Stunde führte der Kreisoberligist durch Tore von Neumaier (2), May und Lorenz mit 4:0. Der Ex-Schmöllner Sieler erzielte den Ehrentreffer, ehe Erler mit einem Doppelpack für den Endstand sorgte.

VfB 09 Pößneck II – SG Saaletal 0:1 (0:1)

Pößnecks Zweite startete mit einer Niederlage in die Vorbereitung. Torschütze des Kreisklassisten war Straubel (20.). Bis zum Seitenwechsel war die SG besser. Dem VfB sah man an, „dass er sich nach der langen Zeit erst finden musste. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Ballbesitz und auch Chancen. Wir haben gesehen, was noch vor uns liegt“, so VfB-Trainer Marco Lucanus.

SG TSV 1860 Ranis – SV Stahl Unterwellenborn 2:2 (2:0)

„Das Spiel hat der Mannschaft nach der langen Zeit gut getan. Es war ein Test mit zwei verschiedenen Halbzeiten“, wie SG-Trainer Martin Querengässer resümierte. Die Platzherren waren zunächst die bessere Mannschaft und gingen durch Pechmann und Hahn mit 2:0 in Führung. Die Gäste um den Ex-Pößnecker Trainer Michel Hellwig wurden nach Wiederanpfiff stärker, drückten auf den Anschluss und Ausgleich, den Piastowski (69.) und Kohlberg (72.) herstellten.

FSV Orlatal Langenorla – SV Jena-Zwätzen II 3:2 (3:1)

Seit Freitagabend hat der FSV Orlatal Gewissheit, dass er in der Kreisoberliga spielt. Einen Vorgeschmack bekam er gegen den künftigen Kontrahenten und konnte mit diesem verdienten Sieg seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Vor allem vor der Pause bestimmte der FSV das Geschehen, ließ sogar nach Toren von Barth (2) und Rosenberger einige Chancen liegen. „Im zweiten Abschnitt probierten wir wieder viel aus, so ist etwas der Spielfluss abhandengekommen und die Gäste wurden stärker“, sagte Co-Trainer Thomas Könitzer.

SC Syrau II – FSV Hirschberg 1:2 (1:0)

FSV-Trainer Christian Feig sprach von einem guten Test in einem ausgeglichenen Spiel zweier spielstarker Mannschaften. Besonders lobte er die Defensivarbeit seines Teams. Nur mit der Chancenverwertung haderte er, denn bereits vor der Pause ließen die Saalestädter einige Möglichkeiten liegen. Besser wurde es im zweiten Abschnitt, als Wöllner aus 40 Metern und Wirth nach einem Steckpass mit ihren Treffern das Spiel drehten.

LSV 49 Oettersdorf – SV Roschütz 3:1 (1:0)

Zufrieden zeigte sich LSV-Trainer Alexander Schuldes mit der Leistung und diesmal auch mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft, die gegen den Kreisligisten aus Gera einen verdienten Sieg einfahren konnte. Der LSV hatte vor der Pause Vorteile und nach einem Steilpass umspielte Korneli den Keeper und markierte folgerichtig die Führung. Im zweiten Abschnitt ließ der LSV etwas nach und die Gäste wurden stärker. Trotzdem kamen die Hausherren zu ihren Treffern und machten mit einem Doppelschlag von Berger und Schaller alles klar. Kurz vor Schluss erzielten die Roschützer den verdienten Ehrentreffer durch Friedrich.

SV Moßbach II – FV Bad Klosterlausnitz 5:2 (2:2)

Erneut präsentierte sich die Wilfert-Elf angriffsfreudig und bezwang den Ersten der abgebrochenen Saison der Kreisliga, Staffel A, deutlich. Der SVM begann druckvoll, besaß zunächst Vorteile und ging durch Vogel und Kraus mit 2:0 in Führung. Aber in der Defensive offenbarte Moßbach Lücken, was Torjäger Waldau mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause bestrafte. Doch die Heimelf blieb die Antwort nicht schuldig, suchte weiter die Offensive. Der Doppelschlag von Aland und Neupert sowie Biedermanns Treffer sorgten für den Sieg.

TSV 1898 Oppurg – SV 1883 Schwarza 2:6 (1:4)

Eine Nummer zu groß war Kreisoberligist Schwarza für die Oppurger, die zwar früh durch Rein in Führung gingen, ansonsten aber nur in der ersten halben Stunde Widerstand leisten konnten. Nach dem Ausgleich durch Oschmann (15.) lag sogar erneut die TSV-Führung in der Luft, doch Bloche vergab zweimal. Ab der 30. Minute wurde der Gast überlegener und sorgte durch die Treffer von Baumgart, Kleinspehn und dem Doppelpack von Oschmann frühzeitig für die Entscheidung. Bloche konnte noch Ergebniskosmetik betreiben, doch Jäger untermauerte den verdienten Sieg der Gäste.

BSG Sormitztal Leutenberg – VfB 09 Pößneck II 8:4 (4:2)

Zwölf Tore sahen die Zuschauer, wobei die Gäste sich zunächst auf der Siegerstraße wähnten. Durch einen Doppelpack von Leinhos führte Pößneck nach vier Minuten bereits mit 2:0. Doch in der Folge offenbarte der VfB 09 große Schwächen in der Defensive und geriet bis zur Pause klar in Rückstand. Der VfB kam zwar noch einmal heran, konnte aber auch in der 2. Halbzeit die Defensive nicht festigen und kassierte weitere Gegentreffer. Bechstein sorgte für eine Resultatsverbesserung.