Torwart Kevin Kunz vom FC Carl Zeiss Jena: „Wir sind schon sehr weit“

Kassel. Warum Keeper Kevin Kunz trotz des ersten Gegentreffers in der Vorbereitung beim Spiel gegen Hessen Kassel zufrieden ist.

Zum ersten Mal in der Vorbereitung auf die bald beginnende Saison in der Fußball-Regionalliga musste Kevin Kunz hinter sich greifen. In der 19. Minute am Samstagnachmittag im Testspiel beim KSV Hessen Kassel war die Nummer eins des FC Carl Zeiss Jena beim Elfmeter von Sercan Sararer machtlos, obwohl er die richtige Ecke geahnt hatte. Aber der Schuss des quirligen Sararer vom Südwest-Regionalligisten aus Hessen war zu platziert.

Wer Kunz kennt, der weiß, dass er mit Gegentreffern gar nicht gut klar kommt, auch in Vorbereitungsspielen nicht. Auch diesmal fand er deutlich Worte. „Die ersten Minuten haben wir ein bisschen verpennt.“ Trotzdem stimmten ihn seine Mitspieler im Anschluss wieder versöhnlich, schließlich drehten sie die Partie noch vor der Pause durch Treffer von Jan Dahlke (25. Minute), Pasqual Verkamp (26.) und Maurice Hehne (39.) zum letztlich verdienten 3:1-Erfolg bei hochsommerlichen Temperaturen auf einem Nebenplatz des Auestadions.

„Es war ein guter Test“, freute sich Kunz. „Körperlich und spielerisch war es absolut okay, sie haben uns gut gefordert.“ Nachdem die Saalestädter bisher dreimal gegen unterklassige Vereine getestet hatten, „war es gar nicht schlecht, mal gegen ein Team aus der gleichen Liga zu spielen, um zu sehen, wie ist der Leistungsstand, wie weit kann man gehen“.

Neuen Spieler überzeugen

Und Kunz findet, die Form stimmt: „Wir sind schon sehr weit für den aktuellen Stand.“ Man merke, dass viele aus der vergangenen Saison dageblieben sind, die Mannschaft eingespielt ist. Und die neuen Spieler, von denen insbesondere Joshua Endres und Joel Richter in Kassel überzeugten, ergänzen das Gefüge sehr gut.

Mit seinen 31 Jahren ist der Keeper der älteste Spieler eines Kaders mit einem Durchschnittsalter von 23,4 Jahren. Für Kunz, der seine Erfahrung gerne weitergibt, kein Problem. „Ich war ja das letzte halbe Jahr auch schon der Älteste, bin vom Kopf her jung geblieben, da kann ich ganz gut mitreden.“

Jetzt hofft er, dass Jenas gute Frühform sich bezahlt macht. „Wir haben ein straffes Auftaktprogramm und wollen gut in die Saison reinstarten. Es wäre schön, wenn wir so weitermachen, wie wir letzte Saison aufgehört haben.“

Mannschaftsrat bekommt Zuwachs